Ворог щодня проводить штурми на Курахівському напрямку: кидає як "свіжомобілізованих", так і досвідчених військових, - пресофіцер 33 ОМБр Войтенков

На Курахівському напрямку стабільно важка ситуація. Рашисти щодня кидають на штурми як слабо навчених, так і досвідчених військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія ТВ розповів в.о. пресофіцера 33 окремої механізованої бригади Назар Войтенков.

Він наголосив, що на Курахівському напрямку ворога дуже багато. Він щодня проводить штурми.

"Росіяни штурмують силами як слабо навчених, так і досвідчених. Це вінегрет. З поміж них вдосталь свіжомобілізованих. Вони як і завжди збирають будь-яке сміття зі своєї території, вдягають їх у форму і кидають в бій", - розповів Назар Войтенков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів на сході України, - DeepState. КАРТИ

Нагадаємо, за даними Генштабу, минулої доби, 10 листопада, на Курахівському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати українські оборонні рубежі.