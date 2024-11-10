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Враг ежедневно проводит штурмы на Кураховском направлении: бросает как "свежемобилизованных", так и опытных военных, - пресс-офицер 33 ОМБр Войтенков

На Курахівському напрямку стабільно важка ситуація

На Кураховском направлении стабильно тяжелая ситуация. Рашисты ежедневно бросают на штурмы как слабо обученных, так и опытных военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия ТВ рассказал и.о. пресс-офицера 33 отдельной механизированной бригады Назар Войтенков.

Он отметил, что на Кураховском направлении врага очень много. Он ежедневно проводит штурмы.

"Россияне штурмуют силами как слабо обученных, так и опытных. Это винегрет. Из числа них достаточно свежемобилизованных. Они как и всегда собирают любой мусор со своей территории, одевают их в форму и бросают в бой", - рассказал Назар Войтенков.

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Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 10 ноября, на Кураховском направлении враг 40 раз пытался прорвать украинские оборонительные рубежи.

Донецкая область (9482) боевые действия (3917)


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ВойтенкоВ - шо, очень хотелось быть узким?
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10.11.2024 12:37 Ответить
Імовірно то не він в тому винен. Швидше за все його батька кагебістка в паспортному столі і не питала - просто русифікувала прізвище
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10.11.2024 15:37 Ответить
 
 