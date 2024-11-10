Больше всего атак врага за прошлые сутки отражены на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки состоялось 158 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны отбили 39 атак россиян. На Кураховском - враг 40 раз пытался прорвать украинские оборонительные рубежи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив две ракеты, а также нанес 78 авиационных ударов, в частности сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч обстрелов, из них 112 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1600 дронов-камикадзе.
Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеринарное, Казачья Лопань, Бочковое, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Терны, Ямполовка, Северск, Дружба, Константиновка, Покровск, Мирноград, Петровка, Григорьевка, Дальнее, Раздольное, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой области; Темировка, Таврическое и Малая Токмачка Запорожской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.
Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.
На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.
Наши подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.
Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.
При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.
Тридцать девять атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Луча, Лисовки и Григорьевки.
Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
Пять атак противника остановили наши защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки Времовского направления.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Новоандреевки.
Три тщетных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.
Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 23 штурма позиций украинских подразделений.
Удары по врагу
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1350 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 11 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 44 БпЛА оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.
Пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация и ракетные войска Сил обороны, причем поражена станция РЭБ и один другой важный объект оккупантов.
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Часівярський напрямок.
На південь від Часового Яру противник робить спроби закріпитися в районі рудника «Південно-східний», на північній околиці якого раніше вже фіксувалася присутність російських військ. Додана сіра зона.
Покровський напрямок.
Противник зайняв південну частину Григорівки, просунувся вздовж залізниці на південь від Петрівки і просунувся в північній частині Іллінки.
На південь від Новоолексіївки російські війська просунулися вздовж лісосмуги на глибину до 1.05 км і продовжують накати в західному напрямку.
Курахівський напрямок.
У східній частині Курахового розпочалися міські бої у східній частині вулиць Станційна та Козацька.
На схід від Курахового, на південь від Максимільянівки, на захід від Перемоги і на північ від Костянтинівки (село) противник просунувся на ділянці шириною до 11.3 км на глибину до 3.25 км.
Костянтинопольський напрямок.
На схід від Богоявленки російські війська просунулися вздовж ряду лісосмуг на ділянці шириною до 2.4 км на глибину до 1.05 км."