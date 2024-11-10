Больше всего атак врага за прошлые сутки отражены на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки состоялось 158 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны отбили 39 атак россиян. На Кураховском - враг 40 раз пытался прорвать украинские оборонительные рубежи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив две ракеты, а также нанес 78 авиационных ударов, в частности сбросил 134 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч обстрелов, из них 112 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений около 1600 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Харьков, Одноробовка, Ветеринарное, Казачья Лопань, Бочковое, Охримовка, Купянск, Новоплатоновка и Загрызово Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Терны, Ямполовка, Северск, Дружба, Константиновка, Покровск, Мирноград, Петровка, Григорьевка, Дальнее, Раздольное, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой области; Темировка, Таврическое и Малая Токмачка Запорожской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг дважды проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло девяти. Силы обороны отбивали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Кругляковки и Лозового.

На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Невского, Торского и Белогоровки.

Наши подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского на Северском направлении.

Две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении.

При поддержке бомбардировочной авиации враг девять раз пытался продвинуться вперед в районах Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки на Торецком направлении.

Тридцать девять атак за минувшие сутки отбили наши защитники на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку от Луча, Лисовки и Григорьевки.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 40 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Пять атак противника остановили наши защитники в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки Времовского направления.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Новоандреевки.

Три тщетных попытки захватить позиции наших защитников за минувшие сутки совершил противник на Приднепровском направлении.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где противник за минувшие сутки провел 23 штурма позиций украинских подразделений.

Удары по врагу

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1350 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 11 танков, 29 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 44 БпЛА оперативно-тактического уровня и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.

Пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация и ракетные войска Сил обороны, причем поражена станция РЭБ и один другой важный объект оккупантов.

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