Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 708 890 осіб (+1350 за добу), 9249 танків, 20 280 артсистем, 18 726 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 708 890 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,
танків ‒ 9249 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,
артилерійських систем – 20280 (+31) од,
РСЗВ – 1245 (+0) од,
засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),
крилаті ракети ‒ 2634 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 28683 (+122) од,
спеціальна техніка ‒ 3604 (+0).
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