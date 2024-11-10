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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 708 890 осіб (+1350 за добу), 9249 танків, 20 280 артсистем, 18 726 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 708 890 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 708890 (+1350) осіб,

танків ‒ 9249 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 18726 (+29) од,

артилерійських систем – 20280 (+31) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18619 (+44),

крилаті ракети ‒ 2634 (+0),

кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 28683 (+122) од,

спеціальна техніка  ‒ 3604 (+0).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наразі найбільша концентрація обстрілів, бойових дій і сил ворога на Курщині, - ОТУ "Сіверськ"

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) ліквідація (3855) знищення (7138)


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Топ коментарі
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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10.11.2024 10:13
+5
Вийдуть,з грунтовими водами....
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10.11.2024 09:35
+2
А цей все стогне 😁
https://censor.net/ua/news/3519139/*********************************************************************
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10.11.2024 14:54
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Дело в том, что северокорейские и китайские войска (их тоже заказали пока что 15000) не захотят выходить оттуда, куда зашли, из любой территории
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10.11.2024 08:26 Відповісти
Вийдуть,з грунтовими водами....
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10.11.2024 09:35 Відповісти
марсіан ще не заказували?
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10.11.2024 12:03 Відповісти
а где инфографика?
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10.11.2024 08:28 Відповісти
Зараз Qqq зробить...
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10.11.2024 12:58 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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10.11.2024 10:13 Відповісти
Цікава "вилка": ця брехня видається на Цензорі Бутусова, а вчора на ТБ сам Бутусов кілька разів повторив що все що роблять і говорять українські генерали і генштаб - НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ І БРЕХНЯ (це дослівно). Нас дурять і ведуть до капітуляції.
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10.11.2024 11:23 Відповісти
А цей все стогне 😁
https://censor.net/ua/news/3519139/*********************************************************************
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10.11.2024 14:54 Відповісти
Машінкі не посідають)
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10.11.2024 12:53 Відповісти
122 авто - это рекорд?
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10.11.2024 14:01 Відповісти
 
 