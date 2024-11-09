Наразі найбільша концентрація обстрілів, бойових дій і сил ворога на Курщині, - ОТУ "Сіверськ"

Наразі найбільша концентрація обстрілів і сил ворога спостерігається на Курщині. Там тривають запеклі бої.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник угруповання ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, бої в Курській області РФ носять маневренний характер, а росіяни активно накопичують живу силу і техніку. Попри чисельну перевагу, українські захисники не дозволяють противнику досягти успіху.

Як розповів Мисник, за останні дві доби російські сили зазнали суттєвих втрат.

"Ворог застосовує тактику м’ясних штурмів, нічого нового ми не бачимо. Вони накопичують живу силу і техніку, намагаються використати перевагу, але наші воїни їм добряче дають відсіч. Останні дві доби втрати у ворога значні", - розповів речник.

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