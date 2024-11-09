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Новини Війна
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Наразі найбільша концентрація обстрілів, бойових дій і сил ворога на Курщині, - ОТУ "Сіверськ"

ОТУ Сіверськ про бої на Курщині

Наразі найбільша концентрація обстрілів і сил ворога спостерігається на Курщині. Там тривають запеклі бої.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник угруповання ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, бої в Курській області РФ носять маневренний характер, а росіяни активно накопичують живу силу і техніку. Попри чисельну перевагу, українські захисники не дозволяють противнику досягти успіху.

Як розповів Мисник, за останні дві доби російські сили зазнали суттєвих втрат.

"Ворог застосовує тактику м’ясних штурмів, нічого нового ми не бачимо. Вони накопичують живу силу і техніку, намагаються використати перевагу, але наші воїни їм добряче дають відсіч. Останні дві доби втрати у ворога значні", - розповів речник.

Читайте також: Росіяни розпочали нову хвилю наступу на Курщині та окупували Новоолексіївку на Донеччині, - DeepState

Автор: 

армія рф (17196) Курськ (1085)


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Ішак використовує курську авантюру, як громовідвід для відведення уваги від здачі Донбасу.
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09.11.2024 22:30 Відповісти
Про@ре усе !
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10.11.2024 10:05 Відповісти
Наивно было полагать что там будем вечно. Запахло возможными переговорами. Козырь у нас был только один---курский кусок кацапии. Ну теперь надо срочно выходить. Иначе.....
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09.11.2024 22:46 Відповісти
Зеленський ("дипломований юрист"!) може хоч якось пояснити громадянам України (і світові також), який юридичний статус українських солдатів у Курській області рф?

Москалота на території України -- це озброєні терористи, які підлягають знищенню. Вони навіть не "воїни", бо війни ерефія Україні не оголошувала. Це всім зрозуміло.

Але чи бажає Україна бути схожою на москвабад, пославши своїх солдатів у Курську область?
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09.11.2024 23:46 Відповісти
про який в біса особливий статус може бути мова? А партизани на окупованих територіях теж думають про статус? Рашисти цю війну з самого початку вивели за межі законності і права. рф - країна терорист, ***** не обов'явило війну і відповідно їхні війська є терористичними угрупуваннями з усіма правовими наслідками.
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10.11.2024 00:17 Відповісти
 
 