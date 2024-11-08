Росіяни розпочали нову хвилю наступу на Курщині та окупували Новоолексіївку на Донеччині, - DeepState

Російські війська розпочали нову хвилю атак у Курській області, а також мають просування в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"День видався важким у підрозділів Сил Оборони на Курщині. Ворог поновив наступальні дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу. По останньому вектору ситуація уточнюється, а на решті ділянок основний натиск вдалося зупинити. Звісно, на цьому кацапи не зупиняться, і спробують ще не раз новоприбулими підрозділами здійснити масовані штурми.", - зазначають осінтери.

У DeepState розповідають, що ворог застосував традиційну тактику - десантування піхоти на БМП.

Крім того, ворог окупував Новоолексіївку на Донеччині, а також просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки.

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