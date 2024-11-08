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Новини Війна
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Росіяни розпочали нову хвилю наступу на Курщині та окупували Новоолексіївку на Донеччині, - DeepState

Курська область

Російські війська розпочали нову хвилю атак у Курській області, а також мають просування в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"День видався важким у підрозділів Сил Оборони на Курщині. Ворог поновив наступальні дії на Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу. По останньому вектору ситуація уточнюється, а на решті ділянок основний натиск вдалося зупинити. Звісно, на цьому кацапи не зупиняться, і спробують ще не раз новоприбулими підрозділами здійснити масовані штурми.", - зазначають осінтери.

У DeepState розповідають, що ворог застосував традиційну тактику - десантування піхоти на БМП.

Карта бойових дій на Курщині

Крім того, ворог окупував Новоолексіївку на Донеччині, а також просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки.

Мапа просувань росіян в Донецькій області

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Автор: 

окупація (6768) Донецька область (8963) Курськ (1173)


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Топ коментарі
+20
"Геніальність" тупорилого ішака приносить цілком передбачувані "плоди" кожного божого дня. Але це не викликає у бездаря жодних хвилювань і воно повзає країнами з своїми міфічними "планами". Насправді, план один - капітулювати так, щоб хтось був винен, але не воно.
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08.11.2024 07:56 Відповісти
+17
Кожного дня кацапи щось окуповують, а Боневтік Потужний продовжує носитися по Європі зі своїм тупим і казковим "Планом Перемоги". Коли це закінчиться 73%? Цієї ночі ворог КАБами і ракетами вбив багато людей в Одесі і Запоріжжі, сотнями покалічив, знищив жиліща і інфрастуктуру, я не пишу про інші міста, а воно носиться з цим папірцем без сорому і совісті, замість того, щоб нарощувати випуск свого озброєння, щоб підтримати і захистити наші міста.
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08.11.2024 08:39 Відповісти
+8
Зєля разом з Сиром поспішає .(поздавати, скоро нах#й з пляжу.)≫≫≫≫
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08.11.2024 03:43 Відповісти
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В ПРИКОЛ А ЯКІ УКРАЇНЦІ ЇХ ТУДИ ПРИВЕЛИ !?)
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08.11.2024 01:49 Відповісти
ВБИЙТЕ ПУТІНА ТА ЙОГО РОДИЧІВ ЦЕ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ !)
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08.11.2024 02:01 Відповісти
Зєля разом з Сиром поспішає .(поздавати, скоро нах#й з пляжу.)≫≫≫≫
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08.11.2024 03:43 Відповісти
При наступі на підготовлену оборону, є один поганий варіант, а решта дев'ять дуже погані. Чому оркам вдається просуватися навіть по чистому полю. Останнім часом часто пишуть туман завадив FPV. А як раніше воювали без цього китайського лайна.
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08.11.2024 04:10 Відповісти
А ще раніше алебардами та піщалями воювали без лайна типу танків та БМП. Тому і гинули десятки мільйонів, бо замість FPV були "шкіряні" дрони - моб ресурс
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08.11.2024 05:23 Відповісти
Ключове слово підготовлену. А коли солдати обороняються лише деревами посадки та наспіх виритими вручну окопами то виходить лише отак. А влада в цей час будує пізденні школи
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08.11.2024 07:47 Відповісти
Да забирайте. Делов то. Царь знает,что делает!
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08.11.2024 04:42 Відповісти
"Геніальність" тупорилого ішака приносить цілком передбачувані "плоди" кожного божого дня. Але це не викликає у бездаря жодних хвилювань і воно повзає країнами з своїми міфічними "планами". Насправді, план один - капітулювати так, щоб хтось був винен, але не воно.
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08.11.2024 07:56 Відповісти
Воно не "повзає" країнами - воно гастролює під "переможні" бубон з цимбалами. Воно настільки тупе, що нездале побачити що його уже ніхто не сприймає і не слухає. НАВІТЬ ЯК КЛОУНА.
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08.11.2024 10:10 Відповісти
Кожного дня кацапи щось окуповують, а Боневтік Потужний продовжує носитися по Європі зі своїм тупим і казковим "Планом Перемоги". Коли це закінчиться 73%? Цієї ночі ворог КАБами і ракетами вбив багато людей в Одесі і Запоріжжі, сотнями покалічив, знищив жиліща і інфрастуктуру, я не пишу про інші міста, а воно носиться з цим папірцем без сорому і совісті, замість того, щоб нарощувати випуск свого озброєння, щоб підтримати і захистити наші міста.
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08.11.2024 08:39 Відповісти
--Вчора наш невтомний. ЗЕ-стратег. давав інтерв*ю для журналістів...Угорсько--орбанівські агентки НЕ забарилися із приколом: мовляв--де ж. отой . ваш із новоспеченим дружбаном-презом ) обіцяний мир за 24 години???
Наш оратор. щось довго жував-пережовував у гримасах. а потім таки видав:---Такий мир дуже дорого обійдеться...
Спотвореними гримасами даючи зрозуміти--що його особисто б це задовільнило та народ України ( із здачею всих окупованих територій та іще й СТОП--НАТО на 20 років . як вже тепер пропонує рудий прохіндей...) ажніяк!
Одним словом: яке йшло --такого й здибало ... тепер і американці ощасливились : --мають таке саме . як і всі ми: ЧМО-73% )
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08.11.2024 12:11 Відповісти
Подумаєш, налякали! А у нас дипломатичний наступ. От так, МАТ!
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08.11.2024 15:40 Відповісти
До речі... Думаю на громадянина Зеленського можна подати заяву про шахрайство. І навіть по закону України можна перемогти.
Говорив, обіцяв ?
Де воно?
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08.11.2024 15:43 Відповісти
 
 