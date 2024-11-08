Россияне начали новую волну наступления на Курщине и оккупировали Новоалексеевку на Донетчине, - DeepState

Российские войска начали новую волну атак в Курской области, а также имеют продвижение на Донетчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"День выдался тяжелым у подразделений Сил Обороны на Курщине. Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу. По последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной натиск удалось остановить. Конечно, на этом кацапы не остановятся, и попытаются еще не раз новоприбывшими подразделениями осуществить массированные штурмы.", - отмечают осинтеры.

В DeepState рассказывают, что враг применил традиционную тактику - десантирование пехоты на БМП.

Кроме того, враг оккупировал Новоалексеевку в Донецкой области, а также продвинулся возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки.

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