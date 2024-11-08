Россияне начали новую волну наступления на Курщине и оккупировали Новоалексеевку на Донетчине, - DeepState
Российские войска начали новую волну атак в Курской области, а также имеют продвижение на Донетчине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"День выдался тяжелым у подразделений Сил Обороны на Курщине. Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу. По последнему вектору ситуация уточняется, а на остальных участках основной натиск удалось остановить. Конечно, на этом кацапы не остановятся, и попытаются еще не раз новоприбывшими подразделениями осуществить массированные штурмы.", - отмечают осинтеры.
В DeepState рассказывают, что враг применил традиционную тактику - десантирование пехоты на БМП.
Кроме того, враг оккупировал Новоалексеевку в Донецкой области, а также продвинулся возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки.
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Наш оратор. щось довго жував-пережовував у гримасах. а потім таки видав:---Такий мир дуже дорого обійдеться...
Спотвореними гримасами даючи зрозуміти--що його особисто б це задовільнило та народ України ( із здачею всих окупованих територій та іще й СТОП--НАТО на 20 років . як вже тепер пропонує рудий прохіндей...) ажніяк!
Одним словом: яке йшло --такого й здибало ... тепер і американці ощасливились : --мають таке саме . як і всі ми: ЧМО-73% )
Говорив, обіцяв ?
Де воно?