Оккупант снимает результат успешной работы украинских воинов: "Расп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную российскую военную технику вдоль дороги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть по меньшей мере полтора десятка вражеских мащин разного типа.
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+24 Ден Ко #479821
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