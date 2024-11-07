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Новости Видео Война
17 198 16

Оккупант снимает результат успешной работы украинских воинов: "Расп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную российскую военную технику вдоль дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть по меньшей мере полтора десятка вражеских мащин разного типа.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона сбросил боеприпас на трех оккупантов, которые подожгли дом в селе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19899) уничтожение (7397) Донецкая область (10132)


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Топ комментарии
+24
Я сподіваюся що це з дохлого лаптеного телефона відео
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07.11.2024 16:22 Ответить
+18
"Разп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали"

"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался" (с)
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07.11.2024 16:36 Ответить
+13
КрасівоЄ?
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07.11.2024 17:00 Ответить
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Радіє!
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07.11.2024 16:18 Ответить
Я сподіваюся що це з дохлого лаптеного телефона відео
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07.11.2024 16:22 Ответить
"Разп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали"

"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался" (с)
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07.11.2024 16:36 Ответить
Дерева зелені.
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07.11.2024 16:37 Ответить
На Донеччині ще деякі дерева зелені.
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07.11.2024 16:40 Ответить
Можливо.
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07.11.2024 16:40 Ответить
Кажу як є.
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07.11.2024 16:54 Ответить
Та я не проти.
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07.11.2024 16:54 Ответить
Якщо було давно, то не рахується?
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07.11.2024 17:13 Ответить
Не так цікаво.
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07.11.2024 17:17 Ответить
В Києві теж багато зелених дерев, тому це не яаляється показником
пори року !!
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07.11.2024 18:27 Ответить
КрасівоЄ?
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07.11.2024 17:00 Ответить
А куди воно їде? Оскара за кіно.
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07.11.2024 18:24 Ответить
За своєю порцією пздлй
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07.11.2024 18:42 Ответить
Все це зрозуміло до більш, але це все на нашій землі, а як хочеться це було на кацаській землі розруха і окуеніе...Мразота кацапська...
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07.11.2024 20:22 Ответить
Слава ЗСУ!
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07.11.2024 21:09 Ответить
 
 