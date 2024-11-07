Оккупант снимает результат успешной работы украинских воинов: "Расп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженную российскую военную технику вдоль дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно разглядеть по меньшей мере полтора десятка вражеских мащин разного типа.

Внимание! Ненормативная лексика!

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