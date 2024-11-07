Окупант фільмує результат успішної роботи українських воїнів: "Разп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищену російську військову техніку вздовж дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти щонайменше півтора десятка ворожих мащин різного типу.

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