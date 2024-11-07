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Новини Відео Війна
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Окупант фільмує результат успішної роботи українських воїнів: "Разп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищену російську військову техніку вздовж дороги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти щонайменше півтора десятка ворожих мащин різного типу.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона скинув боєприпас на трьох окупантів, які підпалили будинок у селі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18077) знищення (7728) Донецька область (8974)


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Топ коментарі
+24
Я сподіваюся що це з дохлого лаптеного телефона відео
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07.11.2024 16:22 Відповісти
+18
"Разп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали"

"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался" (с)
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07.11.2024 16:36 Відповісти
+13
КрасівоЄ?
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07.11.2024 17:00 Відповісти
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Радіє!
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07.11.2024 16:18 Відповісти
Я сподіваюся що це з дохлого лаптеного телефона відео
показати весь коментар
07.11.2024 16:22 Відповісти
"Разп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали"

"Ё... твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался" (с)
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07.11.2024 16:36 Відповісти
Дерева зелені.
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07.11.2024 16:37 Відповісти
На Донеччині ще деякі дерева зелені.
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07.11.2024 16:40 Відповісти
Можливо.
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07.11.2024 16:40 Відповісти
Кажу як є.
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07.11.2024 16:54 Відповісти
Та я не проти.
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07.11.2024 16:54 Відповісти
Якщо було давно, то не рахується?
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07.11.2024 17:13 Відповісти
Не так цікаво.
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07.11.2024 17:17 Відповісти
В Києві теж багато зелених дерев, тому це не яаляється показником
пори року !!
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07.11.2024 18:27 Відповісти
КрасівоЄ?
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07.11.2024 17:00 Відповісти
А куди воно їде? Оскара за кіно.
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07.11.2024 18:24 Відповісти
За своєю порцією пздлй
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07.11.2024 18:42 Відповісти
Все це зрозуміло до більш, але це все на нашій землі, а як хочеться це було на кацаській землі розруха і окуеніе...Мразота кацапська...
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07.11.2024 20:22 Відповісти
Слава ЗСУ!
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07.11.2024 21:09 Відповісти
 
 