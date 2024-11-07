Окупант фільмує результат успішної роботи українських воїнів: "Разп#здошили колонну, бл#дь. "Град" въ#бали". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищену російську військову техніку вздовж дороги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна розгледіти щонайменше півтора десятка ворожих мащин різного типу.
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Топ коментарі
+24 Ден Ко #479821
показати весь коментар07.11.2024 16:22 Відповісти Посилання
+18 Алекс Скела
показати весь коментар07.11.2024 16:36 Відповісти Посилання
+13 Чайка Київ
показати весь коментар07.11.2024 17:00 Відповісти Посилання
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