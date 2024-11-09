Наибольшая концентрация обстрелов, боевых действий и сил врага на Курщине, - ОТГ "Северск"

Сейчас наибольшая концентрация обстрелов и сил врага наблюдается на Курщине. Там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер группировки ОТГ "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бои в Курской области РФ носят маневренный характер, а россияне активно накапливают живую силу и технику. Несмотря на численное преимущество, украинские защитники не позволяют противнику достичь успеха.

Как рассказал Мысник, за последние двое суток российские силы понесли существенные потери.

"Враг применяет тактику мясных штурмов, ничего нового мы не видим. Они накапливают живую силу и технику, пытаются использовать преимущество, но наши воины им хорошо дают отпор. Последние двое суток потери у врага значительные", - рассказал спикер.

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