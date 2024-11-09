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Новости Война
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Наибольшая концентрация обстрелов, боевых действий и сил врага на Курщине, - ОТГ "Северск"

ОТУ Сіверськ про бої на Курщині

Сейчас наибольшая концентрация обстрелов и сил врага наблюдается на Курщине. Там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер группировки ОТГ "Северск" Вадим Мисник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, бои в Курской области РФ носят маневренный характер, а россияне активно накапливают живую силу и технику. Несмотря на численное преимущество, украинские защитники не позволяют противнику достичь успеха.

Как рассказал Мысник, за последние двое суток российские силы понесли существенные потери.

"Враг применяет тактику мясных штурмов, ничего нового мы не видим. Они накапливают живую силу и технику, пытаются использовать преимущество, но наши воины им хорошо дают отпор. Последние двое суток потери у врага значительные", - рассказал спикер.

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Автор: 

армия РФ (18994) Курск (1071)


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Ішак використовує курську авантюру, як громовідвід для відведення уваги від здачі Донбасу.
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09.11.2024 22:30 Ответить
Про@ре усе !
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10.11.2024 10:05 Ответить
Наивно было полагать что там будем вечно. Запахло возможными переговорами. Козырь у нас был только один---курский кусок кацапии. Ну теперь надо срочно выходить. Иначе.....
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09.11.2024 22:46 Ответить
Зеленський ("дипломований юрист"!) може хоч якось пояснити громадянам України (і світові також), який юридичний статус українських солдатів у Курській області рф?

Москалота на території України -- це озброєні терористи, які підлягають знищенню. Вони навіть не "воїни", бо війни ерефія Україні не оголошувала. Це всім зрозуміло.

Але чи бажає Україна бути схожою на москвабад, пославши своїх солдатів у Курську область?
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09.11.2024 23:46 Ответить
про який в біса особливий статус може бути мова? А партизани на окупованих територіях теж думають про статус? Рашисти цю війну з самого початку вивели за межі законності і права. рф - країна терорист, ***** не обов'явило війну і відповідно їхні війська є терористичними угрупуваннями з усіма правовими наслідками.
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10.11.2024 00:17 Ответить
 
 