Общие боевые потери РФ с начала войны – около 708 890 человек (+1350 за сутки), 9249 танков, 20 280 артсистем, 18 726 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 708 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 708890 (+1350) человек,

танков - 9249 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 18726 (+29) ед,

артиллерийских систем - 20280 (+31) ед,

РСЗО - 1245 (+0) ед,

средства ППО - 996 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18619 (+44),

крылатые ракеты - 2634 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28683 (+122) ед,

специальная техника - 3604 (+0).

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