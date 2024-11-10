РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6675 посетителей онлайн
Новости
5 724 10

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 708 890 человек (+1350 за сутки), 9249 танков, 20 280 артсистем, 18 726 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської техніки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 708 890 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 708890 (+1350) человек,

танков - 9249 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 18726 (+29) ед,

артиллерийских систем - 20280 (+31) ед,

РСЗО - 1245 (+0) ед,

средства ППО - 996 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18619 (+44),

крылатые ракеты - 2634 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28683 (+122) ед,

специальная техника - 3604 (+0).

Читайте также: Наибольшая концентрация обстрелов, боевых действий и сил врага на Курщине, - ОТГ "Северск"

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177) ликвидация (3465) уничтожение (6811)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
10.11.2024 10:13
+5
Вийдуть,з грунтовими водами....
показать весь комментарий
10.11.2024 09:35
+2
А цей все стогне 😁
https://censor.net/ua/news/3519139/*********************************************************************
показать весь комментарий
10.11.2024 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дело в том, что северокорейские и китайские войска (их тоже заказали пока что 15000) не захотят выходить оттуда, куда зашли, из любой территории
показать весь комментарий
10.11.2024 08:26 Ответить
Вийдуть,з грунтовими водами....
показать весь комментарий
10.11.2024 09:35 Ответить
марсіан ще не заказували?
показать весь комментарий
10.11.2024 12:03 Ответить
а где инфографика?
показать весь комментарий
10.11.2024 08:28 Ответить
Зараз Qqq зробить...
показать весь комментарий
10.11.2024 12:58 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
10.11.2024 10:13 Ответить
Цікава "вилка": ця брехня видається на Цензорі Бутусова, а вчора на ТБ сам Бутусов кілька разів повторив що все що роблять і говорять українські генерали і генштаб - НЕКОМПЕТЕНТНІСТЬ І БРЕХНЯ (це дослівно). Нас дурять і ведуть до капітуляції.
показать весь комментарий
10.11.2024 11:23 Ответить
А цей все стогне 😁
https://censor.net/ua/news/3519139/*********************************************************************
показать весь комментарий
10.11.2024 14:54 Ответить
Машінкі не посідають)
показать весь комментарий
10.11.2024 12:53 Ответить
122 авто - это рекорд?
показать весь комментарий
10.11.2024 14:01 Ответить
 
 