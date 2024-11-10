Общие боевые потери РФ с начала войны – около 708 890 человек (+1350 за сутки), 9249 танков, 20 280 артсистем, 18 726 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 708 890 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 708890 (+1350) человек,
танков - 9249 (+11) ед,
боевых бронированных машин - 18726 (+29) ед,
артиллерийских систем - 20280 (+31) ед,
РСЗО - 1245 (+0) ед,
средства ППО - 996 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18619 (+44),
крылатые ракеты - 2634 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 28683 (+122) ед,
специальная техника - 3604 (+0).
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