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Новости Война
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Армия РФ продвинулась вблизи шести населенных пунктов на востоке Украины, - DeepState

Российские оккупанты продвинулись вблизи шести населенных пунктов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся в Курахово, Григорьевке, возле Максимильяновки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки".

Карти
Григорьевка

Карти
Курахово

КАрти
Максимильяновка и Победа

Карта
Новоалексеевка

Карта
Богоявленка

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Донецкая область (9482) боевые действия (3917)


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Топ комментарии
+25
Не Трампа , а ПОРНОШУТА, Оманский кейс ( був?💯 був )Факт :» не будьте такими жадібними», « дагаваримся ПААСЕРЕДІНЕ»,» партнери просто двігают граніци вперед» ! Зацькували найкращих генералів - Муженко, Марченко, Залужного з ойго командою, нав'язали Сирьського , який виконує ЗЛОЧІННІ накази Зе&Емаків
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10.11.2024 07:51
+17
Яка армія рф ? це злочина рашиська орда ,схоже "план перемоги" в дії, саме тому було звільнено вище військове керівництво країни на початку цього року ,саме тому було проігноровано президентом план мобілізації запропоновану Залужним ,замість того що б думати про те як захистити країну ,пусті розмови про саміт миру і корупція на всіх рівнях.
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10.11.2024 07:50
+15
Такий План перемоги Зеленського. У Омані шо, даремно домовлялтсь?
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10.11.2024 08:24
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10.11.2024 07:41 Ответить
кацапня виконує план Трампа
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10.11.2024 07:42 Ответить
Не Трампа , а ПОРНОШУТА, Оманский кейс ( був?💯 був )Факт :» не будьте такими жадібними», « дагаваримся ПААСЕРЕДІНЕ»,» партнери просто двігают граніци вперед» ! Зацькували найкращих генералів - Муженко, Марченко, Залужного з ойго командою, нав'язали Сирьського , який виконує ЗЛОЧІННІ накази Зе&Емаків
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10.11.2024 07:51 Ответить
А ми виконуємо Оманськи домовленності.
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10.11.2024 09:30 Ответить
Такий План перемоги Зеленського. У Омані шо, даремно домовлялтсь?
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10.11.2024 08:24 Ответить
при Залужном такого не було
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10.11.2024 07:41 Ответить
У тому кодлі він був єдиний патріот.
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10.11.2024 09:33 Ответить
Ну давайте будемо чесними при ньому у орків не було стільки дронів, каби ще не мали такої точності і дальності та і застосовували їх набагато менше, 800-900 прильотів в тиждень, це важкі наслідки як не крути навіть Фаб250, а якщо з термобаричним зарядом які ушкодження.

Але були ті самі проблеми як і зараз із коротким навчанням, багато ближніх боїв і таке коротке навчання помножене на вік, це вже перевага у орків, так само були прийняття неправильних рішень через брехню у звітах та відсутність зваємодії, коли відправляли займати, якісь позиції а там уже були орки.
А ще нагадаю що відбувалось з ТРО, яке прикріпляли до якоїсь бригади і бійці жалілись про х..ве забезпечення та повну відсутність злагодженності дії.

Та і були провали Лисичанськ, Бахмут, контрнаступ на мінні поля.

Тут більше провали в забезпеченні, орки виграють тим, що мають більше ресурсів через диряві санкції та дружбу заходу з Китаєм.
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10.11.2024 10:51 Ответить
"Ну давайте будемо чесними" - Залужний робив те, що було можливо на його посаді. Коли було фактичне двовладдя в ЗСУ, яке навмисно створила ОПа - однією частиною керував Залужний, іншою Сирський, у якого був прямий вихід на ОП, минаючи Залужного. І з проблемами забезпечення армії необхідними ресурсами - це теж питання до ОПи, яка хоче всім керувати, але нізащо не відповідати.
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10.11.2024 21:20 Ответить
Ви там були присутні і знаєте про двовладдя? Те що говорять блогери, які ніколи не були присутні ні на одній нараді в генштабі. Звідки така упевненість в цьому.
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10.11.2024 23:18 Ответить
І зтось скаже,що це аргументи для Трампа повірити,що Крим це буде Україна?(
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10.11.2024 07:43 Ответить
Яка армія рф ? це злочина рашиська орда ,схоже "план перемоги" в дії, саме тому було звільнено вище військове керівництво країни на початку цього року ,саме тому було проігноровано президентом план мобілізації запропоновану Залужним ,замість того що б думати про те як захистити країну ,пусті розмови про саміт миру і корупція на всіх рівнях.
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10.11.2024 07:50 Ответить
💥 Дрони атакували москву: перше відео русня показала локацію свого ППО

Москалі звітують, що бачили 5 штук БПЛА за ранок.
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10.11.2024 07:52 Ответить
Собянин: ПВО сбила два беспилотника
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10.11.2024 07:59 Ответить
Москва готова к полному разрыву отношений с США - РИА Новости
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10.11.2024 07:58 Ответить
Трамп. Почему в москве на этот раз не пьют шампанское?
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10.11.2024 08:01 Ответить
Сто ракет по ним.
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10.11.2024 08:10 Ответить
Вітаємо виборців ЗЕ з новим досягненням!!
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10.11.2024 08:13 Ответить
Це росіяни мають його вітати.
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10.11.2024 09:35 Ответить
Наголосували, з. б
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10.11.2024 08:24 Ответить
Все згідно плану.. оманського плану.
Зелю геть. Уряд національного порятунку!
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10.11.2024 09:22 Ответить
Сумно.....
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10.11.2024 09:38 Ответить
здача українських територій ,згідно оманських договорняків "зе-зрадника", є саме те , що "зелений Юда" приховує від українського народу в написаному для нього рашистським ,куйловим фсбе "плані перемоги"
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10.11.2024 10:31 Ответить
Якщо б ЗСУ мали достатньо конче потрібної зброї, то такого би не було. Задумайтеся на хвилинку над втратами руцкими тільки тисяч одиниць важкої техніки і співставьте с тию кількостю, що нам передають, типа по 10-20 танків та всього іншого, що вимірюється лише десятками. О то ж слава ЗСУ!
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10.11.2024 12:30 Ответить
Чорно--зелена НЕВДЯЧНІСТЬ ! "( як передумова відступу...)
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемагаємо. бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо--шалапутом...
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10.11.2024 14:13 Ответить
Наверно это зависит не от командиров ,а от того, что в частях не достаточно личного состава,а протяженность фронта значительно увеличилась,а лучшие части в Курской обл. Не понятно зачем.
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10.11.2024 15:57 Ответить
Нове слово "просунулись" "в" "біля". Словоблудіє замість правдивої інформації.
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10.11.2024 17:17 Ответить
Зовсім іншу і більш детальну інформацію дає ISW.
Дивує, що на цензорі зациклилися на deepstate.

Хто такі deepstate - ХЗ.

https://ua.news/ua/war-vs-rf/v-isw-rozpovili-pro-prosuvannya-rosiyan-bilya-kurahovogo-na-donechchini

https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-12-2024
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13.11.2024 07:58 Ответить
 
 