Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів на сході України, - DeepState. КАРТИ
Російські окупанти просунулись поблизу шести населених пунктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
"Ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки".
Топ коментарі
+25 Vika Lysenko
показати весь коментар10.11.2024 07:51
+17 володимир омельянов
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+15 Старый зольдат
показати весь коментар10.11.2024 08:24
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Але були ті самі проблеми як і зараз із коротким навчанням, багато ближніх боїв і таке коротке навчання помножене на вік, це вже перевага у орків, так само були прийняття неправильних рішень через брехню у звітах та відсутність зваємодії, коли відправляли займати, якісь позиції а там уже були орки.
А ще нагадаю що відбувалось з ТРО, яке прикріпляли до якоїсь бригади і бійці жалілись про х..ве забезпечення та повну відсутність злагодженності дії.
Та і були провали Лисичанськ, Бахмут, контрнаступ на мінні поля.
Тут більше провали в забезпеченні, орки виграють тим, що мають більше ресурсів через диряві санкції та дружбу заходу з Китаєм.
Москалі звітують, що бачили 5 штук БПЛА за ранок.
Зелю геть. Уряд національного порятунку!
ЗЕ-лені прохіндєї --уподібнилися. до рівня самої ницої політичної проституції...НЕ на жарт розкручують маховик чорної НЕВДЯЧНОСТІ щодо діяльності .як самого Байдена так і його адміністрації...Мовляв:
ми НЕ перемагаємо. бо нічого своєчасно (ані озброєння. ані військ. спорядження. ані будівництва ремонтних баз і.т.і.) НЕ надавалося...Іце в той час. коли вони США-ажніяк НЕ зобов*язані були це робити...Все подавалося від щирого серця.від людського співпереживання та демократичних принципів справедливості ради ...НЕ дивлячись на власні проблеми( стихію) відривали від себе і направляли мільярди. мовляв беріть .озброюйтесь.і борітесь і перемагайте...Та де там за тотальним розкраданням гумдопомоги ЗЕ-лепуха Світу НЕ бачила...(чомусь закарбувались пам*яті НЕ витівки ЗЕ-лених скракль із ВР У .тим і дивуватися нічого...а спадкоємців О Бенднра зі Львова. які під смішок--поцупили пару мільярдів на доставку боєзарядів і ад*ю...) Як бридко споглядати. сьогодні на зрадницько--невдячні виправдовувальні побрехеньки ЗЕ-злодійської влади і жалюгідне плазування перед новоспеченим рудо--шалапутом...
Дивує, що на цензорі зациклилися на deepstate.
Хто такі deepstate - ХЗ.
https://ua.news/ua/war-vs-rf/v-isw-rozpovili-pro-prosuvannya-rosiyan-bilya-kurahovogo-na-donechchini
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-12-2024