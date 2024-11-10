Армія РФ просунулась біля шести населених пунктів на сході України, - DeepState. КАРТИ

Російські окупанти просунулись поблизу шести населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки".



Григорівка



Курахове



Максимільянівка та Побєда



Новоолексіївка



Богоявленка

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