Ворог намагається на Курахівському напрямку вирівняти свою лінію фронту: йдуть у механізовані штурми, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський

Російські загарбники в районах Катеринівки, Антонівки намагаються прорвати оборону таврійських десантників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів Орест Дрималовський, представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ.

"Ворог фактично стесує свої боєздатні підрозділи у цих боях. Чимало підрозділів вже втратили боєздатність і виведені на ротацію або на перегрупування. Заходить інше гарматне м’ясо, поповнюється бронетехнікою і далі продовжують штурмувати позиції 79-ки у цьому районі", - розповів Дрималовський.

Нагадаємо, раніше Дрималовський розповідав, що окупанти намагаються якомога глибше охопити місто Курахове і перерізати логістику гарнізону. Для цього щодня влаштовують механізовані російські атаки.

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