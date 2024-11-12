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Ворог намагається на Курахівському напрямку вирівняти свою лінію фронту: йдуть у механізовані штурми, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський

На Курахівському напрямку ворог намагається вирівняти лінію фронту

Російські загарбники в районах Катеринівки, Антонівки намагаються прорвати оборону таврійських десантників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів Орест Дрималовський, представник пресслужби 79 десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ.

"Ворог фактично стесує свої боєздатні підрозділи у цих боях. Чимало підрозділів вже втратили боєздатність і виведені на ротацію або на перегрупування. Заходить інше гарматне м’ясо, поповнюється бронетехнікою і далі продовжують штурмувати позиції 79-ки у цьому районі", - розповів Дрималовський.

Нагадаємо, раніше Дрималовський розповідав, що окупанти намагаються якомога глибше охопити місто Курахове і перерізати логістику гарнізону. Для цього щодня влаштовують механізовані російські атаки.

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Автор: 

Донецька область (8368) бойові дії (3722) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Але ж після "вирівняння",все повторюється заново ,одинково : вони обходять укріплення і вклинюються в глибину оборони,а потім знову "вирівнюють лінію оборони"(3й рік,а висновки які зробило командування?(((
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12.11.2024 12:17 Відповісти
Там не вирівнювання фронту, а планомірне оточення Курахового йде.
Невже це не видно?
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12.11.2024 12:19 Відповісти
 
 