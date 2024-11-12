Сили оборони постійно поповнюють обмінний фонд та продовжують стримувати ворога на Сіверському напрямку, - 10 ОГШБр "Едельвейс"
Ворог щодня втрачає на Сіверському напрямку від 5 до 10 осіб, попри втрати намагаються закріпитися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне новини" розповів командир взводу БПЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Степан Барна.
"Окрім усього іншого підрозділи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" встигають поповнювати полоненими обмінний фонд. Полонені різних національностей і різних соціальних статусів - від емігрантів до в’язнів-вагнерівців", - йдеться в повідомленні.
Барна зазначив, що мотивація у всіх єдина - заробити грошей, проте отримати зарплатню за убивства вдається не всім.
"Успішно утилізовується, в середньому, від 5 до 10 осіб кожного дня. Вони намагаються закріпитися - ми їх успішно знищуємо засобами безпілотних авіаційних комплексів. І так без перестанку відбувається", - запевнив командир взводу БПЛА 10 ОГШБр.
Нагадаємо, днями в ОТУ "Луганськ" повідомили, що ворог збільшив інтенсивність штурмів на Сіверському напрямку, для цього активно застосовують техніку.
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