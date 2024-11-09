УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12314 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 496 1

Сили оборони знищили ворожий танк Т-90М та БМП-2 росіян на Сіверському напрямку фронту. ВIДЕО

На Сіверському напрямку оператори "GALA drones company" бригади Гвардії наступу "Помста" та бійці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили ворожий танк Т-90М та БМП-2 росіян. 

Також аеророзвідники підрозділу "GALA drones company" виявили точки накопичення ворожої піхоти, їхні маршрути та успішно ліквідували росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата, який їхав на мотоциклі. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (209) БМП (410)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це що пляшка з запалювальною сумішю полетіла?
показати весь коментар
09.11.2024 15:35 Відповісти
 
 