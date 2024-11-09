Сили оборони знищили ворожий танк Т-90М та БМП-2 росіян на Сіверському напрямку фронту. ВIДЕО

На Сіверському напрямку оператори "GALA drones company" бригади Гвардії наступу "Помста" та бійці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили ворожий танк Т-90М та БМП-2 росіян.

Також аеророзвідники підрозділу "GALA drones company" виявили точки накопичення ворожої піхоти, їхні маршрути та успішно ліквідували росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Дрон-камікадзе ліквідував російського солдата, який їхав на мотоциклі. ВIДЕО