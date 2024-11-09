Сили оборони знищили ворожий танк Т-90М та БМП-2 росіян на Сіверському напрямку фронту. ВIДЕО
На Сіверському напрямку оператори "GALA drones company" бригади Гвардії наступу "Помста" та бійці 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили ворожий танк Т-90М та БМП-2 росіян.
Також аеророзвідники підрозділу "GALA drones company" виявили точки накопичення ворожої піхоти, їхні маршрути та успішно ліквідували росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар09.11.2024 15:35 Відповісти Мені подобається 0
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