Силы обороны уничтожили вражеский танк Т-90М и БМП-2 россиян на Северском направлении фронта. ВИДЕО

На Северском направлении операторы "GALA drones company" бригады Гвардии наступления "Месть" и бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили вражеский танк Т-90М и БМП-2 россиян.

Также аэроразведчики подразделения "GALA drones company" обнаружили точки накопления вражеской пехоты, их маршруты и успешно ликвидировали россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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