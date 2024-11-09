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Силы обороны уничтожили вражеский танк Т-90М и БМП-2 россиян на Северском направлении фронта. ВИДЕО

На Северском направлении операторы "GALA drones company" бригады Гвардии наступления "Месть" и бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили вражеский танк Т-90М и БМП-2 россиян.

Также аэроразведчики подразделения "GALA drones company" обнаружили точки накопления вражеской пехоты, их маршруты и успешно ликвидировали россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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танк (2253) уничтожение (6904) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) БМП (399)


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це що пляшка з запалювальною сумішю полетіла?
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09.11.2024 15:35 Ответить
 
 