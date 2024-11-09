Силы обороны уничтожили вражеский танк Т-90М и БМП-2 россиян на Северском направлении фронта. ВИДЕО
На Северском направлении операторы "GALA drones company" бригады Гвардии наступления "Месть" и бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" уничтожили вражеский танк Т-90М и БМП-2 россиян.
Также аэроразведчики подразделения "GALA drones company" обнаружили точки накопления вражеской пехоты, их маршруты и успешно ликвидировали россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ihor Demkiv #524736
показать весь комментарий09.11.2024 15:35 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль