Россияне атаковали Купянск и село в Харьковской области: Двое погибших и двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 9 ноября, войска РФ в очередной раз обстреляли Купянск в Харьковской области, а также атаковали с. Прудянка, в результате чего два человека погибли, еще два пострадали.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, ориентировочно в 11:00 ВСРФ нанесли авиационный удар по г. Купянск.



В результате атаки повреждены частные домовладения и многоквартирные жилые дома, хозяйственные помещения, разрушены 15 гаражей и тому подобное. Ранения получил 61-летний мужчина.

Кроме того, из-за обстрела на двух прохожих - мужчину и женщину - упали провода от электрической сети. Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются.

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По предварительным данным, оккупанты ударили по городу КАБ-1500.

Также сообщается, что около 10:20 войска РФ осуществили артиллерийский обстрел с. Прудянка. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Хозяин - 60-летний мужчина - испытал острую реакцию на стресс. Также повреждены частные домовладения, авто.

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