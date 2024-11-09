Россияне за сутки атаковали два района Херсонщины: Трое погибших, повреждены дома, пенитенциарное учреждение, учебное заведение, магазин и кладбище. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Бериславского и Херсонского районов Херсонской области, били из артиллерии, минометов, авиации и БпЛА.
О последствиях российских атак рассказали в отделе коммуникации полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, от вражеских атак страдали Херсон, Садовое, Белозерка, Станислав, Инженерное, Никольское, Берислав, Украинка, Михайловка, Дудчаны и Золотая Балка.
В результате обстрелов повреждения получили 15 частных и семь многоквартирных домов, здание пенитенциарного учреждения, учебное заведение, три автомобиля, магазин и кладбище.
Так, с авиации российские военные осуществили удары шестью КАБами по населенным пунктам Новоалександровской громады. Прошло без пострадавших.
Утром армия РФ из артиллерии обстреляла Текстильное в Днепровском районе Херсона. Погиб 74-летний мужчина, который находился во дворе дома. Повреждено здание учебного заведения, многоквартирный и шесть частных домов.
От артиллерийских обстрелов и атак FPV-дронов пострадал Днепровский район города, там поврежден многоквартирный дом.
В Центральном районе Херсона в результате артиллерийского обстрела получили повреждения здание пенитенциарного учреждения и четыре многоквартирных дома.
Вблизи Станислава россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, погиб 45-летний мужчина. Транспортное средство получило повреждения. Через несколько часов войска РФ ударили из артиллерии уже непосредственно по Станиславу, получил повреждения частный дом.
Днем оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на жилой квартал Берислава. В результате удара погиб 48-летний мужчина. Позже россияне ударили FPV-дроном по многоквартирному дому, который получил повреждения.
Также медицинская помощь понадобилась 64-летней жительнице Белозерки, которая вечером пострадала в результате вражеского артобстрела. Снаряд разорвался во дворе, женщина в это время находилась в доме. Она получила минно-взрывную травму и контузию. Снарядами повреждены шесть частных домов. Также вооруженные силы РФ совершили атаку на поселок дроном типа "FPV". В результате взрыва поврежден магазин и два автомобиля.
Артиллерийским огнем повреждены два частных дома в Никольском.
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