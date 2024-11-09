Рашисты обстреляли 3 района Донецкой области: 1 человек погиб, есть раненые. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Курахово 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены многочисленные дома, предприятия, админздания. В Удачненской громаде поврежден инфраструктурный объект. В Покровске повреждены 2 многоэтажки и газопровод.

Краматорский район

В Ямполе Лиманской громады разрушен дом, повреждены еще 8. В Торском Дружковской громады ранен человек.

Также читайте: 52 взрыва прогремели ночью и утром в приграничных громадах Сумщины

Бахмутский район

В Северске ранен человек, повреждены 3 дома. В Часовоярской громаде ранены 2 человека, повреждены 8 частных домов, 2 многоэтажки и инфраструктурный объект.

По данным ОГА, с линии фронта эвакуирован 531 человек, в том числе 77 детей.