Рашисти обстріляли 3 райони Донеччини: 1 людина загинула, є поранені. ФОТО

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено численні будинки, підприємства, адмінбудівлі. В Удачненській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Покровську пошкоджено 2 багатоповерхівки і газогін.

Краматорський район

У Ямполі Лиманської громади зруйновано будинок, пошкоджено ще 8. У Торському Дружківської громади поранено людину.

Читайте також: Ворог просунувся біля Максимівки, М’ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди, - DeepState. КАРТИ

Бахмутський район

У Сіверську поранено людину, пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

За даними ОВА, з лінії фронту евакуйовано 531 людину, у тому числі 77 дітей.