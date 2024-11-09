Ворог просунувся біля Максимівки, М’ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди, - DeepState. КАРТИ

Осінтери оновили мапу бойових дій та повідомляють про нові просування ворога на Сході нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Максимівки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області), М'ясожарівки (село у Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області), Дальнього (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області), Селидового (адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Петрівки (село Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Богоявленки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області) та Побєди ( село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог збільшив інтенсивність штурмів на Сіверському напрямку, - ОТУ "Луганськ"



Максимівка



М'ясожарівка



Дальнє



Селидове



Петрівка



Богоявленка



Побєда

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти намагаються штурмувати позиції Сил оборони на Торецькому напрямку малими групами. Одна бригада у Торецьку знищує щодня від 50 до 70 росіян.