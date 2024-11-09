Ворог просунувся біля Максимівки, М’ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди, - DeepState. КАРТИ
Осінтери оновили мапу бойових дій та повідомляють про нові просування ворога на Сході нашої країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Максимівки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області), М'ясожарівки (село у Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області), Дальнього (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області), Селидового (адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Петрівки (село Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Богоявленки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області) та Побєди ( село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти намагаються штурмувати позиції Сил оборони на Торецькому напрямку малими групами. Одна бригада у Торецьку знищує щодня від 50 до 70 росіян.
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капітуляціїперемоги". Його вже посилають наюх, ігнорують, відвертаються, сміються, а воно всеодно гастролює, кривляється, гундосит. Клоун є клоун. Армію гроблять, країну здають під "переможні" відосіки.
Але, більшість = українське насЄлЄніЄ не хоче приймати у цьому участь.
Вони не мої родичі, і не мої друзі.
Знаю кому донатю я = воїнам 47-ї окремої механізованої бригади "Магура".
Якщо тебе цікавить кому конкретно, то можу озвучити і прізвище свого земляка з Харкова, і реквізити.
добре що ти і тобі подібні з*ібались в германію. ще зробіть таку ласку - не ходіть ні на які вибори. воно вам і накуй тепер не впало.
може тоді в України появиться хоч якийсь шанс
Головний виконавець цього плану "перемоги" Сирський та його команда сраколизів.