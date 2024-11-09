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Новини
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Ворог просунувся біля Максимівки, М’ясожарівки, Дальнього, Селидового, Петрівки, Богоявленки та Побєди, - DeepState. КАРТИ

Осінтери оновили мапу бойових дій та повідомляють про нові просування ворога на Сході нашої країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Максимівки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області), М'ясожарівки (село у Коломийчиській сільській громаді Сватівського району Луганської області), Дальнього (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області), Селидового (адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Петрівки (село Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Богоявленки (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області) та Побєди ( село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог збільшив інтенсивність штурмів на Сіверському напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Максимівка карта
Максимівка

М'ясожарівка карта
М'ясожарівка 

Дальнє карта
Дальнє 

Селидове карта
Селидове

Петрівка карта
Петрівка

Богоявленка карта
Богоявленка 

Побєда карта
Побєда 

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти намагаються штурмувати позиції Сил оборони на Торецькому напрямку малими групами. Одна бригада у Торецьку знищує щодня від 50 до 70 росіян.

Автор: 

Донецька область (8974) бойові дії (4208)


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Топ коментарі
+21
Пора міняти вову 4 повістки на адекватну людину
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09.11.2024 08:18 Відповісти
+20
А обдолбаний клоун продовжує гастролі за кордоном зі своїм "планом капітуляції перемоги". Його вже посилають наюх, ігнорують, відвертаються, сміються, а воно всеодно гастролює, кривляється, гундосит. Клоун є клоун. Армію гроблять, країну здають під "переможні" відосіки.
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09.11.2024 08:20 Відповісти
+14
Ворог просуваєтся і захоплює нові території на жаль ніякі висновки не роблятся , за три остані місяці втрачених територій в 6 раз більше чим за весь 2023 рік, втратили 5 міст і десятки сіл ,замість того що б стабілізувати фронт Сирський і "найвеличніший" вирішили попіаритись на курській операції.
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09.11.2024 08:44 Відповісти
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09.11.2024 08:01 Відповісти
ЗЕИУДА и Сирьський дуже потужно
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09.11.2024 09:53 Відповісти
Пора міняти вову 4 повістки на адекватну людину
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09.11.2024 08:18 Відповісти
Навіщо міняти, гарна людина, он по тисячі гривень всім обіцяв, а міг би просто ці гроші викрасти! А Володимир Олександрович ні, про людей дбає, країну майже самотужки боронить, плани перемог пише, прямо мама Ріма нації !
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09.11.2024 10:49 Відповісти
А обдолбаний клоун продовжує гастролі за кордоном зі своїм "планом капітуляції перемоги". Його вже посилають наюх, ігнорують, відвертаються, сміються, а воно всеодно гастролює, кривляється, гундосит. Клоун є клоун. Армію гроблять, країну здають під "переможні" відосіки.
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09.11.2024 08:20 Відповісти
Громадяни допомагають (донати) Силам оборони України.
Але, більшість = українське насЄлЄніЄ не хоче приймати у цьому участь.
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09.11.2024 08:22 Відповісти
Прошу повідомити скільки донатять ЗЕ!, Єрмак і члени СН?? Дякую!
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09.11.2024 10:29 Відповісти
Запитай у них.
Вони не мої родичі, і не мої друзі.
Знаю кому донатю я = воїнам 47-ї окремої механізованої бригади "Магура".
Якщо тебе цікавить кому конкретно, то можу озвучити і прізвище свого земляка з Харкова, і реквізити.
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09.11.2024 17:18 Відповісти
Ворог просуваєтся і захоплює нові території на жаль ніякі висновки не роблятся , за три остані місяці втрачених територій в 6 раз більше чим за весь 2023 рік, втратили 5 міст і десятки сіл ,замість того що б стабілізувати фронт Сирський і "найвеличніший" вирішили попіаритись на курській операції.
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09.11.2024 08:44 Відповісти
А які висновки можна зробити? Ракети потрібні,щоб понищити носії кабів.Каби москалям зараз дуже допомагають.Вони кидають вже по 900 одиниць в тиждень.
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09.11.2024 09:34 Відповісти
Тут, як мені вважається, головне ще по переду - коли зеленский почне виводити ЗСУ з курщини - на плечах військ, рашисти можуть йти і йти Україною. Бо впевнений що там, як і скрізь по фронту, нема жодного укріпрайьону - максимум від зеленского - це окопчики по коліно, застелені чорною пвх плівкою.
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09.11.2024 11:23 Відповісти
По- перше, тут фронт операції по кордону довжиною 25 км а вся довжина кордону по області -563 км. Так що якби було таке завдання то оркам можно йти і раніше і зараз де завгодно. По- друге, Ваша та впевненість ні на чому не базується.
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09.11.2024 17:29 Відповісти
Не знаю хто там прийде замість блазня з підворотні, но достати все це він буде повинен з горлянки Вальоді, його 5 - 6 менеджерів та горлянок слуг нарІда.
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09.11.2024 08:52 Відповісти
Стрибай в Тису та нє тошні, а ти вже, тоді ок ))
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09.11.2024 08:56 Відповісти
сподіваюсь вже не довго і нам всім знову доведеться обирати між порохом і вазеліном
добре що ти і тобі подібні з*ібались в германію. ще зробіть таку ласку - не ходіть ні на які вибори. воно вам і накуй тепер не впало.
може тоді в України появиться хоч якийсь шанс
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09.11.2024 09:02 Відповісти
А будуть після Гундоса Просроченого вибори в Україні? Воно, Нетряпкович тих, хто допомагає армії-пресує, закриває рахунки, обливає брудом через марафон і нацьковує своїх прихвостнів. А хто із блогерів насмілився хоч крапельку його критикувати, чи критикувати його зелену і ригівську шоблу - відразу подача в розшук і вручення повістки та контроль, щоб людина потрапила в пекло і була вбита кацапами. Всі мають говорити тільки хороше про Гундоса Просроченого і аплодувати, точно так як в північній корії. Але в північній кореї до цього йшли років сто, а в нас Гундосмаланець все зробив на 5 з хвостиком років.
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09.11.2024 09:49 Відповісти
Чи буде взагалі Ураїна після.
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12.11.2024 21:14 Відповісти
Клоун вже так розвалив все, до чого тільки змогли дотягнутися його липкі і воровиті руки, що навіть прийде Трамп з мільярдами доларів, то вже зробити нічого не вийдще. Кожен день перебування у керма Боневтіка Потужногно обертається для України втратої великих територій, життя військових та мирних і розваленими містами. А при "Шоколадному" без західного фінансування зробили свої ракети "Нептун", "Вільха", "Сапсан-Грім 2", "Стугну" та івнші, міномети, САУ, модернізували танки, БТР....,які Володя Боневтік Нетряпкович Потужний закатав в асфальт, взаміного свого не давши. Ще при "Шоколадному" звільнили 2/3 окупований територій, отримали безвіз з ЕС, асоціацію, Томос, реформи і зростання економіки кожного місяця на 4%.
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09.11.2024 10:13 Відповісти
План "перемоги" Зеленського - дЕрьмака працює.
Головний виконавець цього плану "перемоги" Сирський та його команда сраколизів.
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09.11.2024 08:50 Відповісти
"Cитуація важка але некатастрофічна.Нам вдалося стабілізувати фронт."(((Скажитє как єво завут?(((((
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09.11.2024 09:20 Відповісти
Боневтіке Херпідовичу Потужний Нетряпкович, іжи на йух, забирай свою косоворотку, свою воровиту і антимайданну шоблу і вали на всі чотири сторони. Ти для України бідоносець. Ти дав можливість кацапу розвалити тут все, що ще збудували наші прапрадіди, діди, батьки і ми. Дозволяємо забрати свій асфальт, а залиш 500 мільярдів гривень, які ти забрав своїми брудними руками з бюджету і залишив нас голими перед коварним ворогом.
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09.11.2024 09:39 Відповісти
це прогнозовано, якщо набусифікувати хворих інженерів, толку не буде.
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09.11.2024 10:32 Відповісти
Зміни можливі лише при зміні політичного керівництва, а за ним і військового. Самі вони не підуть, переворот також не можливий, залишається один варіант - ворожі танки під Києвом. Тоді зелені втечуть, але боронити вже буде нікому.
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09.11.2024 11:14 Відповісти
Зелена мерзота зливаэ Украину!!! Де Залужный?
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09.11.2024 15:23 Відповісти
Залужний вербуєтья та навчається у англосаксів та готується до виборів!
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10.11.2024 05:29 Відповісти
Зелена гнида та всі хто були до нього з 91 року у владі , та всі інші ікі їм служать призвели країну до геноциду та пограбування українців
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10.11.2024 05:27 Відповісти
 
 