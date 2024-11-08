Рашисти намагаються штурмувати позиції Сил оборони на Торецькому напрямку малими групами. Одна бригада у Торецьку знищує щодня від 50 до 70 росіян, - ОТУ "Луганськ"

У самому Торецьку ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських Сил оборони малими групами, однак зазнають втрат. Тільки у самому місті одна бригада знищує щодня від 50 до 70 росіян. Іноді буває навіть і більше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"У місті Торецьк проходять дуже активні бойові дії. Втрати росіян у місті становлять близько 5% усіх щоденних втрат. Ситуація у Торецьку залишається дуже динамічною. Сьогодні росіяни можуть просунутись, а вже завтра Сили оборони можуть відбити позиції назад", - наголошує речниця ОТУ "Луганськ".

Та зазначає, що у самих штурмах ворог техніку не застосовує. Адже у місті набагато ефективніше проводити бойові дії особовим складом із застосуванням FPV-дронів, каже вона. Окупанти застосовують дуже багато FPV-дронів та інших БпЛА на Торецькому напрямку. Набагато більше, ніж, наприклад, на Сіверському напрямку.

"Свою живу силу на штурм окупанти заводять під прикриттям артилерії та мінометів. Українська артилерія постійно полює на артилерію ворога. Кожного дня Сили оборони знищують або пошкоджують як мінімум декілька таких установок ворога", - додає Бобовнікова.

Крім погодних умов, які починають погіршуватися, "заважають" діям українських Сил оборони і цивільні мешканці, які досі лишаються у містах, де ведуться бойові дії. Зокрема і в Торецьку:

"Дійсно, населення, так би мовити, заважає діям українських бійців, адже ворог підступно маскується під цивільних та завдає ударів Силам оборони. І тут український боєць має подумати двічі про того, хто перед ним стоїть, перш ніж стріляти.

Крім того, дуже важко бачити як гинуть мирні жителі міст, які ти захищаєш. Тому ми закликаємо всіх евакуюватися. Так, це важко, але шляхи, щоб виїхати, наскільки мені відомо все ще є", - зазначає речниця ОТУ "Луганськ".

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