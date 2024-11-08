Рашисты пытаются штурмовать позиции Сил обороны на Торецком направлении малыми группами. Одна бригада в Торецке уничтожает ежедневно от 50 до 70 россиян, - ОТГ "Луганск"

В самом Торецке враг не оставляет попыток штурмовать позиции украинских Сил обороны малыми группами, однако несут потери. Только в самом городе одна бригада уничтожает ежедневно от 50 до 70 россиян. Иногда бывает даже и больше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"В городе Торецк проходят очень активные боевые действия. Потери россиян в городе составляют около 5% всех ежедневных потерь. Ситуация в Торецке остается очень динамичной. Сегодня россияне могут продвинуться, а уже завтра Силы обороны могут отбить позиции обратно", - отмечает пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

И отмечает, что в самих штурмах враг технику не применяет. Ведь в городе гораздо эффективнее проводить боевые действия личным составом с применением FPV-дронов, говорит она. Оккупанты применяют очень много FPV-дронов и других БПЛА на Торецком направлении. Намного больше, чем, например, на Северском направлении.

"Свою живую силу на штурм оккупанты заводят под прикрытием артиллерии и минометов. Украинская артиллерия постоянно охотится на артиллерию врага. Каждый день Силы обороны уничтожают или повреждают как минимум несколько таких установок врага", - добавляет Бобовникова.

Кроме погодных условий, которые начинают ухудшаться, "мешают" действиям украинских Сил обороны и гражданские жители, которые до сих пор остаются в городах, где ведутся боевые действия. В частности и в Торецке:

"Действительно, население, так сказать, мешает действиям украинских бойцов, ведь враг коварно маскируется под гражданских и наносит удары Силам обороны. И здесь украинский боец должен подумать дважды о том, кто перед ним стоит, прежде чем стрелять.

Кроме того, очень трудно видеть как гибнут мирные жители городов, которые ты защищаешь. Поэтому мы призываем всех эвакуироваться. Да, это трудно, но пути, чтобы выехать, насколько мне известно все еще есть", - отмечает пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг увеличил интенсивность штурмов на Северском направлении, - ОТГ "Луганск"