Враг увеличил интенсивность штурмов на Сиверском направлении, - ОТГ "Луганськ"
Оккупанты пытаются проводить штурмы на Сиверском направлении, для этого активно применяют технику.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо сообщила спикер ОТГ "Луганськ" Анастасия Бобовникова.
"На Сиверском направлении сейчас враг тоже активизировался. Россияне пытаются проводить штурмы, применяя технику. С 1 ноября оккупанты уже дважды пытались прорвать украинскую оборону", - говорится в сообщении.
Спикер отметила, что один из штурмов был очень массированный. Силы обороны уничтожили 25 единиц вражеской техники.
Среди них:
- 10 танков;
- 12 боевых бронированных машин;
- 2 МТ-ЛБ;
- 1 ЗУ-23-2;
Кроме того, украинские военные уничтожили более 100 человек личного состава РФ.
Бобовникова добавила, что в Часовом Яре ситуация немного улучшилась.
Напомним, противник ищет слабые места и постоянно пополняет потери в технике и личном составе в Донецкой области. Россияне используют обшитые каркасами танки и движутся колоннами. Все это сопровождается большим количеством артиллерии, которая сочетаются с высокоточным огнем по нулевым позициям.
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