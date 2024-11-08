Ворог збільшив інтенсивність штурмів на Сіверському напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Окупанти намагаються проводити штурми на Сіверському напрямку, для цього активно застосовують техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"На Сіверському напрямку наразі ворог теж активізувався. Росіяни намагаються проводити штурми, застосовуючи техніку. З 1 листопада окупанти вже двічі намагалися прорвати українську оборону", - йдеться в повідомленні.

Речниця зазначила, що один зі штурмів був дуже масований. Сили оборони знищили 25 одиниць ворожої техніки.

Серед них:

10 танків;

12 бойових броньованих машин;

2 МТ-ЛБ;

1 ЗУ-23-2;

Крім того, українські військові знищили понад 100 осіб особового складу РФ.

Бобовнікова додала, що у Часовому Яру ситуація трохи покращилась.

Нагадаємо, противник шукає слабкі місця та постійно поповнює втрати в техніці й особовому складі на Донеччині. Росіяни використовують обшиті каркасами танки та рухаються колонами. Все це супроводжується великою кількістю артилерії, яка поєднуються з високоточним вогнем по нульових позиціях.

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