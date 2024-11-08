Ворог збільшив інтенсивність штурмів на Сіверському напрямку, - ОТУ "Луганськ"
Окупанти намагаються проводити штурми на Сіверському напрямку, для цього активно застосовують техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
"На Сіверському напрямку наразі ворог теж активізувався. Росіяни намагаються проводити штурми, застосовуючи техніку. З 1 листопада окупанти вже двічі намагалися прорвати українську оборону", - йдеться в повідомленні.
Речниця зазначила, що один зі штурмів був дуже масований. Сили оборони знищили 25 одиниць ворожої техніки.
Серед них:
- 10 танків;
- 12 бойових броньованих машин;
- 2 МТ-ЛБ;
- 1 ЗУ-23-2;
Крім того, українські військові знищили понад 100 осіб особового складу РФ.
Бобовнікова додала, що у Часовому Яру ситуація трохи покращилась.
Нагадаємо, противник шукає слабкі місця та постійно поповнює втрати в техніці й особовому складі на Донеччині. Росіяни використовують обшиті каркасами танки та рухаються колонами. Все це супроводжується великою кількістю артилерії, яка поєднуються з високоточним вогнем по нульових позиціях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль