За добу відбулося 6 штурмів поблизу Вовчанська та Стариці, втрати ворога становлять 96 окупантів, - ОТУ "Харків"
Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"
Протягом минулої доби українські воїни 6 разів відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. Російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 10 КАБів, а також 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 301 обстріл позицій захисників України.
Втрати ворога за минулу добу становлять 96 окупантів, з них безповоротні - 30, санітарні – 66.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 2 артилерійські системи;
- 9 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки;
- 37 БпЛА.
Знищено:
- 72 укриття для особового складу;
- 2 місця зберігання боєприпасів;
- 1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.
"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
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