За добу відбулося 6 штурмів поблизу Вовчанська та Стариці, втрати ворога становлять 96 окупантів, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби українські воїни 6 разів відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. Російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 10 КАБів, а також 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 301 обстріл позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу становлять 96 окупантів, з них безповоротні - 30, санітарні – 66.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;

2 артилерійські системи;

9 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки;

37 БпЛА.

Знищено:

72 укриття для особового складу;

2 місця зберігання боєприпасів;

1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку надзвичайно складна ситуація: ворог рветься до Куп’янська-Вузлового, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко