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За добу відбулося 6 штурмів поблизу Вовчанська та Стариці, втрати ворога становлять 96 окупантів, - ОТУ "Харків"

ЗСУ знищують ворога на Харківщині

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби українські воїни 6 разів відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. Російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 10 КАБів, а також 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 301 обстріл позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу становлять 96 окупантів, з них безповоротні - 30, санітарні – 66.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 2 артилерійські системи;
  • 9 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки;
  • 37 БпЛА.

Знищено:

  • 72 укриття для особового складу;
  • 2 місця зберігання боєприпасів;
  • 1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (4208)


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