За сутки произошло 6 штурмов вблизи Волчанска и Старицы, потери врага составляют 96 оккупантов, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"
За прошедшие сутки украинские воины 6 раз отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 10 КАБов, а также 33 удара дронами-камикадзе. Осуществили 301 обстрел позиций защитников Украины.
Потери врага за минувшие сутки составляют 96 оккупантов, из них безвозвратные - 30, санитарные - 66.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 50 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 2 артиллерийские системы;
- 9 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники;
- 37 БпЛА.
Уничтожено:
- 72 укрытия для личного состава;
- 2 места хранения боеприпасов;
- 1 место хранения горюче-смазочных материалов.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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