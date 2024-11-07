За сутки произошло 6 штурмов вблизи Волчанска и Старицы, потери врага составляют 96 оккупантов, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"

За прошедшие сутки украинские воины 6 раз отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 10 КАБов, а также 33 удара дронами-камикадзе. Осуществили 301 обстрел позиций защитников Украины.

Потери врага за минувшие сутки составляют 96 оккупантов, из них безвозвратные - 30, санитарные - 66.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 50 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

2 артиллерийские системы;

9 автомобилей;

1 единицу спецтехники;

37 БпЛА.

Уничтожено:

72 укрытия для личного состава;

2 места хранения боеприпасов;

1 место хранения горюче-смазочных материалов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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