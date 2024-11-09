Росіяни за добу атакували два райони Херсонщини: Троє загиблих, пошкоджено будинки, пенітенціарну установу, заклад освіти, магазин та цвинтар. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру Бериславського та Херсонського районів Херсонської області, били з артилерії, мінометів, авіації та БпЛА.

Про наслідки російських атак розповіли у відділі комунікації поліції Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від ворожих атак потерпали Херсон, Садове, Білозерка, Станіслав, Інженерне, Микільське, Берислав, Українка, Михайлівка, Дудчани та Золота Балка.

Унаслідок обстрілів пошкоджень зазнали 15 приватних та сім багатоквартирних будинків, будівля пенітенціарної установи, навчальний заклад, три автомобілі, магазин та цвинтар.

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Так, з авіації російські військові здійснили удари шістьма КАБами по населених пунктах Новоолександрівської громади. Минулося без постраждалих.

Зранку армія РФ з артилерії обстріляла Текстильне у Дніпровському районі Херсону. Загинув 74-річний чоловік, який перебував на подвір’ї будинку. Пошкоджено будівлю навчального закладу, багатоквартирний та шість приватних будинків.

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Від артилерійських обстрілів та атак FPV-дронів потерпав Дніпровський район міста, там пошкоджено багатоквартирний будинок.

У Центральному районі Херсону внаслідок артилерійського обстрілу зазнали пошкоджень будівля пенітенціарної установи та чотири багатоквартирні будинки.





Поблизу Станіслава росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль, загинув 45-річний чоловік. Транспортний засіб зазнав пошкоджень. За кілька годин війська РФ вдарили з артилерії уже безпосередньо по Станіславу, зазнав пошкоджень приватний будинок.

Вдень окупанти скинули вибухівку з БпЛА на житловий квартал Берислава. Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Пізніше росіяни вдарили FPV-дроном по багатоквартирному будинку, який зазнав пошкоджень.

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Також медична допомога знадобилася 64-річній жительці Білозерки, яка вечері постраждала внаслідок ворожого артобстрілу. Снаряд розірвався на подвір’ї, жінка в цей час перебувала в будинку. Вона зазнала мінно-вибухової травми й контузії. Снарядами пошкоджено шість приватних будинків. Також збройні сили РФ здійснили атаку на селище дроном типу "FPV". У результаті вибуху пошкоджено магазин та два автомобілі.

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Артилерійським вогнем пошкоджено два приватні будинки у Микільському.





