Через детонацію вибухівки постраждало подружжя на Херсонщині: Чоловік загинув, жінка - у важкому стані
У Великоолександрівській громаді Херсонської області через детонацію вибухівки загинув чоловік, його дружина перебуває в лікарні у важкому стані.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"У селі Іщенка Великоолександрівської громади через детонацію вибухівки постраждало подружжя. Від отриманих поранень на місці трагедії загинув 55-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 53-річну жінку доставили до лікарні у тяжкому стані. У неї діагностували вибухову травму, поранення черева та переломи кісток рук.
"Нагадую про важливість дотримання правил мінної безпеки! Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, у жодному разі не чіпайте його. Повідомте про знахідку рятувальникам або поліцейським", - наголосив Прокудін.
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