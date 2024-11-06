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Через детонацію вибухівки постраждало подружжя на Херсонщині: Чоловік загинув, жінка - у важкому стані

На вибухівці постраждало подружжя на Херсонщині

У Великоолександрівській громаді Херсонської області через детонацію вибухівки загинув чоловік, його дружина перебуває в лікарні у важкому стані.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"У селі Іщенка Великоолександрівської громади через детонацію вибухівки постраждало подружжя. Від отриманих поранень на місці трагедії загинув 55-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 53-річну жінку доставили до лікарні у тяжкому стані. У неї діагностували вибухову травму, поранення черева та переломи кісток рук.

"Нагадую про важливість дотримання правил мінної безпеки! Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, у жодному разі не чіпайте його. Повідомте про знахідку рятувальникам або поліцейським", - наголосив Прокудін.

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Автор: 

вибухівка (477) Херсонська область (5942)


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Це прикро...
Але тей- хто писав-
Цю новину...

Як поет - виник...

Може раніше сосав...
Віннику...
показати весь коментар
06.11.2024 17:37 Відповісти
 
 