Из-за детонации взрывчатки пострадала супружеская пара на Херсонщине: Мужчина погиб, женщина - в тяжелом состоянии

В Великоалександровской громаде Херсонской области из-за детонации взрывчатки погиб мужчина, его жена находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В селе Ищенко Великоалександровской громады из-за детонации взрывчатки пострадала супружеская пара. От полученных ранений на месте трагедии погиб 55-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 53-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностировали взрывную травму, ранения живота и переломы костей рук.



"Напоминаю о важности соблюдения правил минной безопасности! Если вы увидели взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его. Сообщите о находке спасателям или полицейским", - подчеркнул Прокудин.

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