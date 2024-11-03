Мужчина подорвался на взрывчатке на Херсонщине: у него контузия и травматическая ампутация ноги

В поселке Днепровское на Херсонщине на взрывчатке подорвался местный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, сегодня утром 50-летний мужчина наткнулся на противопехотную мину. В результате детонации он получил взрывную травму, контузию и травматическую ампутацию ноги.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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