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Мужчина подорвался на взрывчатке на Херсонщине: у него контузия и травматическая ампутация ноги

сумщина,вибухівка

В поселке Днепровское на Херсонщине на взрывчатке подорвался местный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, сегодня утром 50-летний мужчина наткнулся на противопехотную мину. В результате детонации он получил взрывную травму, контузию и травматическую ампутацию ноги.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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Автор: 

взрывчатка (849) ранение (3404) Херсонская область (4946)


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