Мужчина подорвался на взрывчатке на Херсонщине: у него контузия и травматическая ампутация ноги
В поселке Днепровское на Херсонщине на взрывчатке подорвался местный житель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, сегодня утром 50-летний мужчина наткнулся на противопехотную мину. В результате детонации он получил взрывную травму, контузию и травматическую ампутацию ноги.
Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль