Чоловік підірвався на вибухівці на Херсонщині: у нього контузія та травматична ампутація ноги

У селищі Дніпровське на Херсонщині на вибухівці підірвався місцевий житель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, сьогодні вранці 50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги.

Потерпілого доправили до лікарні. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.

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