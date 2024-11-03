Чоловік підірвався на вибухівці на Херсонщині: у нього контузія та травматична ампутація ноги
У селищі Дніпровське на Херсонщині на вибухівці підірвався місцевий житель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, сьогодні вранці 50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги.
Потерпілого доправили до лікарні. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.
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