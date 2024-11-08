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У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік

Обстріл Херсону 8 листопада

Зранку 8 листопада російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу  загинув 74-річний чоловік. На момент атаки він був на вулиці і отримав травми, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

За даними Херсонської обласної прокуратури, російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської громади з артилерійської зброї.

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Автор: 

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