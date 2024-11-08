У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік
Зранку 8 листопада російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Внаслідок ранкового ворожого обстрілу загинув 74-річний чоловік. На момент атаки він був на вулиці і отримав травми, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
За даними Херсонської обласної прокуратури, російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської громади з артилерійської зброї.
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