У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік

Зранку 8 листопада російські загарбники обстріляли Дніпровський район Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу загинув 74-річний чоловік. На момент атаки він був на вулиці і отримав травми, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

За даними Херсонської обласної прокуратури, російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської громади з артилерійської зброї.

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