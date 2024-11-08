В Херсоне в результате вражеских обстрелов погиб мужчина
Утром 8 ноября российские захватчики обстреляли Днепровский район Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.
В результате утреннего вражеского обстрела погиб 74-летний мужчина. На момент атаки он был на улице и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По данным Херсонской областной прокуратуры, российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской громады из артиллерийского оружия.
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