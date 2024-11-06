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Росіяни атакували лікарню в Білозерці та вкрили вогнем Херсонську громаду: Постраждали чотири людини, один чоловік у важкому стані. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ударів по Білозерці та Херсонській громаді, унаслідок чого є постраждалі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Удар по Білозерці

Як повідомили в Херсонській ОВА, вночі окупаційні війська атакували лікарню у Білозерці. Внаслідок двох "прильотів" вибито шибки в одному з корпусів та технічному приміщенні, понівечено кухню, а також кабінети. Інформація про постраждалих не надходила.

Удар по Білозерці 6 листопад
Удар по Білозерці 6 листопад

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Удар по Білозерці 6 листопад

Атаки на Херсонську громаду

Сьогодні російські війська продовжують крити вогнем Херсонську громаду, розповіли в ОВА.

Так, близько 11:00 окупанти вдарили по житловій забудові у Зеленівці, через що постраждали двоє людей. У 54-річного чоловіка і 52-річної жінки діагностували вибухові травми і контузія. Місцевого жителя шпиталізували, жінці бригада "швидкої" на місці надала меддопомогу.

Крім того, у тяжкому стані до лікарні доставили 68-річного чоловіка, який через удар російського дрона по Херсону дістав вибухову травму, поранення ока, плеча та ноги.

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Орієнтовно об 11:20 росіяни вдарили по Антонівці. Через ворожий обстріл 55-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію. Наразі він перебуває у лікарні.

Своєю чергою начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що російські терористи завдали удару по Зеленівці з тимчасово окупованого лівого берега. Тілесних ушкоджень зазнало подружжя, яке перебувало у будинку.

Також він показав наслідки ранкової атаки росіян на Зеленівку.

наслідки атаки на Зеленівку
наслідки атаки на Зеленівку
наслідки атаки на Зеленівку
наслідки атаки на Зеленівку

Автор: 

обстріл (29527) Херсонська область (5942)


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