Россияне атаковали больницу в Белозерке и покрыли огнем Херсонскую громаду: Пострадали четыре человека, один человек в тяжелом состоянии. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удары по Белозерке и Херсонской громаде, в результате чего есть пострадавшие
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Удар по Белозерке
Как сообщили в Херсонской ОГА, ночью оккупационные войска атаковали больницу в Белозерке. В результате двух "прилетов" выбиты стекла в одном из корпусов и техническом помещении, повреждены кухня, а также кабинеты. Информация о пострадавших не поступала.
Атаки на Херсонскую громаду
Сегодня российские войска продолжают крыть огнем Херсонскую громаду, рассказали в ОВА.
Так, около 11:00 оккупанты ударили по жилой застройке в Зеленовке, из-за чего пострадали два человека. У 54-летнего мужчины и 52-летней женщины диагностировали взрывные травмы и контузия. Местного жителя госпитализировали, женщине бригада "скорой" на месте оказала медпомощь.
Кроме того, в тяжелом состоянии в больницу доставили 68-летнего мужчину, который из-за удара российского дрона по Херсону получил взрывную травму, ранение глаза, плеча и ноги.
Ориентировочно в 11:20 россияне ударили по Антоновке. Из-за вражеского обстрела 55-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. Сейчас он находится в больнице.
В свою очередь начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что российские террористы нанесли удар по Зеленовке с временно оккупированного левого берега. Телесные повреждения получили супруги, которые находились в доме.
Также он показал последствия утренней атаки россиян на Зеленовку.
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