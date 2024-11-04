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Взрывотехник полиции Александр Витер погиб во время разминирования в Херсоне. ФОТО

Сегодня, 4 ноября 2024 года, полиция Херсонщины понесла невосполнимые потери. Во время разминирующих работ погиб старший инспектор отдела взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, капитан полиции Александр Витер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, трагическое событие произошло в Инженерном Херсонской городской громады. Группа работников взрывотехнической службы отправилась на очередное задание для проверки информации местных жителей об оставленных боеприпасах после российской дроновой атаки. Во время разминирования частного домовладения произошел взрыв, смертельные ранения получил капитан полиции Александр Витер. Ему навсегда будет 41.

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Загинув поліцейський Олександр Вітер
Загинув поліцейський Олександр Вітер

Что известно о погибшем

По данным Нацполиции, службе в органах внутренних дел Александр присвоил 10 лет. Работал в батальоне патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и во взрывотехническом отделе.

Он был настоящим патриотом, мужественным и искренним, всегда готовым помогать, человеком слова, который добросовестно служил Украинскому народу. Таким его запомнят коллеги и друзья.

Автор: 

потери (4464) разминирование (724) Херсонская область (4951)


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04.11.2024 16:59 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним....

.
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04.11.2024 17:06 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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04.11.2024 17:28 Ответить
Бастардо маэ вiдповiсти i за цю смерть!!!
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04.11.2024 20:51 Ответить
Помилку виправте. Присвятив.
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04.11.2024 23:18 Ответить
 
 