Взрывотехник полиции Александр Витер погиб во время разминирования в Херсоне. ФОТО

Сегодня, 4 ноября 2024 года, полиция Херсонщины понесла невосполнимые потери. Во время разминирующих работ погиб старший инспектор отдела взрывотехнической службы Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, капитан полиции Александр Витер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, трагическое событие произошло в Инженерном Херсонской городской громады. Группа работников взрывотехнической службы отправилась на очередное задание для проверки информации местных жителей об оставленных боеприпасах после российской дроновой атаки. Во время разминирования частного домовладения произошел взрыв, смертельные ранения получил капитан полиции Александр Витер. Ему навсегда будет 41.

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Что известно о погибшем

По данным Нацполиции, службе в органах внутренних дел Александр присвоил 10 лет. Работал в батальоне патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и во взрывотехническом отделе.

Он был настоящим патриотом, мужественным и искренним, всегда готовым помогать, человеком слова, который добросовестно служил Украинскому народу. Таким его запомнят коллеги и друзья.