РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4337 посетителей онлайн
Новости Фото
664 1

В течение недели саперы обнаружили и уничтожили 1404 взрывоопасных предмета. ФОТОрепортаж

В течение этой недели (с 27 октября по 3 ноября) саперы Государственной специальной службы транспорта обнаружили и обезвредили значительное количество взрывоопасных предметов на территории, которая по размеру совпадает с городом Коростенем.

Об этом в соцсети Facebook сообщает Государственная специальная служба транспорта, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за эту неделю группы разминирования Госспецтрансслужбы обнаружили, изъяли и обезвредили 1404 взрывоопасных предметов. Разминировали и проверили территорию общей площадью 4382,03 гектаров.

Упродовж тижня сапери виявили та знищили 1404 вибухонебезпечних предметів

Упродовж тижня сапери виявили та знищили 1404 вибухонебезпечних предметів

Отмечается, что больше всего взрывоопасных предметов изъято в Херсонской области - 747.

Всего с начала широкомасштабной агрессии РФ подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 2 023 899 (более двух миллионов) взрывоопасных предметов.

Упродовж тижня сапери виявили та знищили 1404 вибухонебезпечних предметів

Упродовж тижня сапери виявили та знищили 1404 вибухонебезпечних предметів

Разминирована и проверена территория площадью 160 935,79 гектаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 138 украинских военнослужащих завершили обучающую программу по разминированию, реализованную канадской организацией Mriya Aid

Автор: 

разминирование (724) сапер (147) мина (313)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
💙💛
показать весь комментарий
03.11.2024 18:16 Ответить
 
 