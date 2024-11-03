В течение недели саперы обнаружили и уничтожили 1404 взрывоопасных предмета. ФОТОрепортаж
В течение этой недели (с 27 октября по 3 ноября) саперы Государственной специальной службы транспорта обнаружили и обезвредили значительное количество взрывоопасных предметов на территории, которая по размеру совпадает с городом Коростенем.
Об этом в соцсети Facebook сообщает Государственная специальная служба транспорта, информирует Цензор.НЕТ.
Так, за эту неделю группы разминирования Госспецтрансслужбы обнаружили, изъяли и обезвредили 1404 взрывоопасных предметов. Разминировали и проверили территорию общей площадью 4382,03 гектаров.
Отмечается, что больше всего взрывоопасных предметов изъято в Херсонской области - 747.
Всего с начала широкомасштабной агрессии РФ подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 2 023 899 (более двух миллионов) взрывоопасных предметов.
Разминирована и проверена территория площадью 160 935,79 гектаров.
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