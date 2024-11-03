Упродовж тижня сапери виявили та знищили 1404 вибухонебезпечних предметів. ФОТОрепортаж

Упродовж цього тижня (з 27 жовтня по 3 листопада) сапери Державної спеціальної служби транспорту виявили та знешкодили значну кількість вибухонебезпечних предметів на території, що за розміром співпадає з містом Коростенем.

Про це у соцмережі Facebook повідомляє Державна спеціальна служба транспорту, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за цей тиждень групи розмінування Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 1404 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 4382,03 гектарів.

Зазначається, що найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено у Херсонській області - 747.

Всього від початку широкомасштабної агресії РФ підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 2023899 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано та перевірено територію площею 160935,79 гектарів.

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