Вибухотехнік поліції Олександр Вітер загинув під час розмінування у Херсоні. ФОТО

Сьогодні, 4 листопада 2024 року, поліція Херсонщини зазнала непоправних втрат. Під час розмінувальних робіт загинув старший інспектор відділу вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції в Херсонській області, капітан поліції Олександр Вітер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, трагічна подія сталася у Інженерному Херсонської міської громади. Група працівників вибухотехнічної служби вирушила на чергове завдання для перевірки інформації місцевих жителів про залишені боєприпаси після російської дронової атаки. Під час розмінування приватного домоволодіння стався вибух, смертельні поранення дістав капітан поліції Олександр Вітер. Йому назавжди буде 41.

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Що відомо про загиблого?

За даними Нацполіції, службі в органах внутрішніх справ Олександр присвітив 10 років. Працював у батальйоні патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" та у вибухотехнічному відділі.

Він був справжнім патріотом, мужнім та щирим, завжди готовим допомагати, людиною слова, яка сумлінно служила Українському народові. Таким його запам’ятають колеги та друзі.