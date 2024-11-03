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Новини Війна
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На фронті загинули боєць Берсерк і медикиня Валькірія із 3-ї ОШБр. ФОТО

На фронті разом із своїм хлопцем, воїном Третьої штурмової бригади Данилом (Берсерк) загинула бойова медикиня Валентина Нагорна із позивним Валькірія, яка також служила в 3-й ОШБр.

Трагічну звістку у соцмережі Instagram повідомила медична служба 3-ї ОШБр, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша посестра Валькірія - на щиті… Валькірія була прикладом гідності та сили. Завжди прагнула вдосконалювати свої навички, щоб ще ефективніше допомагати тим, хто цього потребував. Її шлях для усіх нас є прикладом - шляхом відваги, рішучості та постійного руху вперед", - йдеться у повідомленні.

медикиня Валькірія загинула на фронті

У 3-й ОШБр розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Валькірія приєдналась до ТрО "Азов" Київ. 

Дівчина рятувала поранених в складі екіпажів медичної евакуації та на стабілізаційному пункті Третьої штурмової.

Волонтерка та керівниця відділу зв'язку ГО "Альвіс" Лілія Матвеєва у соцмережі Facebook повідомила, що Валькірія загинула на фронті разом зі своїм хлопцем Данилом (Берсерк), воїном Третьої штурмової бригади.

На фронті загинули боєць і медикиня 3-ї ОШБр Берсек і Валькірія

"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"… Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк", - написала волонтерка.

Дивіться також: У бою за Україну загинув імунолог Андрій Рибаков. ФОТО

Автор: 

військовослужбовці (4831) втрати (4479) 3 Окрема штурмова бригада (466)


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Топ коментарі
+90
Вічна память Героям,жах і трегедія для родичів(
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03.11.2024 20:16 Відповісти
+69
На Небі додалися дві зірочки...
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03.11.2024 20:19 Відповісти
+63
Для всієї України!
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03.11.2024 20:26 Відповісти
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Вічна память Героям,жах і трегедія для родичів(
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03.11.2024 20:16 Відповісти
Для всієї України!
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03.11.2024 20:26 Відповісти
Царство Небесне Героям!🙏🙏🙏😢🥀
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04.11.2024 08:25 Відповісти
На Небі додалися дві зірочки...
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03.11.2024 20:19 Відповісти
+
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03.11.2024 20:20 Відповісти
Вічна пам'ять! Герої не вмирають!
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03.11.2024 20:25 Відповісти
На жаль, загинули достойні люди. Вічна пам'ять
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03.11.2024 20:33 Відповісти
Гине цвiт нацii... Як тяжко...🥺😢
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04.11.2024 08:27 Відповісти
Вічна Пам"ять та Царство Небесне Героям...
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03.11.2024 20:40 Відповісти
Валькірії забирають полеглих героїв з поля бою у Вальгаллу, де вони вічно бенкетують за столом Одина, а потім б'ються на мечах, щоб знову померти в славній битві, а затим відродитися для вічного життя, пити хмільний мед, веселитися і співати пісні про подвиги найнесамовитіших воїнів, - берсерків.

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03.11.2024 20:59 Відповісти
Хай вони там відірвуться на славу ! Смерть ворогам !
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03.11.2024 21:05 Відповісти
Как же нужны были бы такие люди всему обществу после войны? Именно те, что с войны. Ведь шваль и биомусор как всегда уцелеет---клятвоотступники, иноверцы, инородцы, пройдохи, урки, залётные, номенклатура! Некому будет выжечь, зарыть, вздёрнуть, вытереть об асфальт. Вечная Слава погибшим за свободу и независимость нашей Родины!
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03.11.2024 21:03 Відповісти
+++++ Люто плюсую !
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04.11.2024 08:12 Відповісти
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03.11.2024 21:23 Відповісти
Вічна пам'ять Захисниці України . На жаль гине цвіт нації.
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03.11.2024 21:38 Відповісти
великі втрати ...
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03.11.2024 21:42 Відповісти
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

.
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03.11.2024 22:21 Відповісти
Героям Слава !
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03.11.2024 22:30 Відповісти
Честь 🫡🇺🇦.
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04.11.2024 06:24 Відповісти
Коли ж той рашківський підар захлиблецься кров'ю?

Герої залишаються навіки з народом України!
Слава Героям!
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04.11.2024 08:39 Відповісти
коли вже наш асфальтоукладчик кровю захлебнеться,і грішми вкраденими в солдат - подавиться.
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04.11.2024 08:44 Відповісти
Вічна пам'ять Героям!
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04.11.2024 09:29 Відповісти
Красива пара, яскраві обидва. Боляче. Дуже боляче. Молоді, сильні, шляхетні.. Співчуття побратимам та рідним Героїв. Плачемо разом з вами((.
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04.11.2024 10:12 Відповісти
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04.11.2024 14:14 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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04.11.2024 15:02 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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04.11.2024 17:48 Відповісти
ХАЙ ЗЕЛЯ ВІДПОВІСТЬ ДЕ ТАКИХ ЩЕ ЗНАЙТИ !!!???
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06.11.2024 20:38 Відповісти
 
 