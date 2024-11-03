На фронті загинули боєць Берсерк і медикиня Валькірія із 3-ї ОШБр. ФОТО

На фронті разом із своїм хлопцем, воїном Третьої штурмової бригади Данилом (Берсерк) загинула бойова медикиня Валентина Нагорна із позивним Валькірія, яка також служила в 3-й ОШБр.

Трагічну звістку у соцмережі Instagram повідомила медична служба 3-ї ОШБр, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша посестра Валькірія - на щиті… Валькірія була прикладом гідності та сили. Завжди прагнула вдосконалювати свої навички, щоб ще ефективніше допомагати тим, хто цього потребував. Її шлях для усіх нас є прикладом - шляхом відваги, рішучості та постійного руху вперед", - йдеться у повідомленні.

У 3-й ОШБр розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Валькірія приєдналась до ТрО "Азов" Київ.

Дівчина рятувала поранених в складі екіпажів медичної евакуації та на стабілізаційному пункті Третьої штурмової.

Волонтерка та керівниця відділу зв'язку ГО "Альвіс" Лілія Матвеєва у соцмережі Facebook повідомила, що Валькірія загинула на фронті разом зі своїм хлопцем Данилом (Берсерк), воїном Третьої штурмової бригади.

"Разом воювали, разом кохали, разом "на щиті"… Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк", - написала волонтерка.

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