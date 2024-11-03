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У бою за Україну загинув імунолог Андрій Рибаков. ФОТО

На фронті загинув київський імунолог Андрій Рибаков.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомив виконавчий директор Всеукраїнської асоціації дитячої імунології Юрій Степановський.

"Важка втрата… Андрій Фіш Рибаков був хорошою людиною і дуже багато зробив для розвитку імунології в Україні… Світла пам’ять Герою…", – написав він.

Що відомом про Андрія Рибакова?

Він став відомим в медіа у зв'язку із пандемією Covid-19 як частий гість на етерах київських радіостанцій з даної проблематики.

Працював керівником управління клінічних досліджень ТОВ "Біофарма плазма", де впроваджував нові розробки.

Виступав з лекціями перед студентами.

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Загинув Андрій Рибаков
Загинув Андрій Рибаков
Загинув Андрій Рибаков

Автор: 

втрати (4479) ЗСУ (7714)


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Топ коментарі
+39
Врачи погибают,а податкивцы,таможенники и прокуроры все красиво сидят на брони в тылу.
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03.11.2024 09:24 Відповісти
+32
Героям Слава.
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03.11.2024 09:01 Відповісти
+26
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03.11.2024 09:29 Відповісти
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Героям Слава.
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03.11.2024 09:01 Відповісти
Упокій його душу ,Боже ,в мирі.Створи вічну пам'ять в серця живих .
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03.11.2024 09:03 Відповісти
Врачи погибают,а податкивцы,таможенники и прокуроры все красиво сидят на брони в тылу.
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03.11.2024 09:24 Відповісти
Да и полицейские не подготовлены для войны....
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03.11.2024 09:39 Відповісти
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА ШАНА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!!!
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03.11.2024 09:25 Відповісти
Содолю и Сцырському наверное дадут героя РФ и орден лично от Путена
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03.11.2024 09:29 Відповісти
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03.11.2024 09:29 Відповісти
Предъява очень серьезная. За такое нужно нах. снимать и гнать командиров. Одна загвоздка.
Под такой предъявой подписываться надо. Иначе мы будем протестовать потому что нам Бидло рассказал?
Если Бидло за базар не отвечает - это гнилой наброс.
Такие скриншоты только для срача появляются
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03.11.2024 13:35 Відповісти
Таке і раніше було.

https://tsn.ua/********/neyrohirurga-mobilizuvali-yak-strilcya-i-vin-zaginuv-na-fronti-zmi-2614566.html
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03.11.2024 14:14 Відповісти
Гинуть найкращі, Царство Небесне Герою...
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03.11.2024 09:52 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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03.11.2024 10:01 Відповісти
Вічна Пам'ять Захиснику України.
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03.11.2024 10:04 Відповісти
Хтось , як би випадково цілеспрямовано проводить програму негативного відбору української нації.
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03.11.2024 11:15 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.11.2024 11:22 Відповісти
Вічна слава та память герою! Дуже шкода,що такий фахівець(який би міг зробити дуже багато корисного для дітей,країни...)загтнув,а та мразота прокурВорська,судівська,податківська,митна та інша жирує в тилу та дальше робить свої "чорні" справи...
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03.11.2024 12:47 Відповісти
Так ,шкода колегу ,Захисника України ,це не ******** бакановські та прокурорські інваліди та менти дрисліві.А тепер тварі ,типу що за Мінусом слідкували вас дерьма різко інтелектуального повно ,ну типу дебілов секти 73 відсотка ,а нормальних імунологів по пальцяммодно порахувати.
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03.11.2024 13:28 Відповісти
Герою Слава !!!🙏
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03.11.2024 18:11 Відповісти
Вічна пам'ять.
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04.11.2024 17:47 Відповісти
 
 