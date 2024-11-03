У бою за Україну загинув імунолог Андрій Рибаков. ФОТО

На фронті загинув київський імунолог Андрій Рибаков.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив виконавчий директор Всеукраїнської асоціації дитячої імунології Юрій Степановський.

"Важка втрата… Андрій Фіш Рибаков був хорошою людиною і дуже багато зробив для розвитку імунології в Україні… Світла пам’ять Герою…", – написав він.

Що відомом про Андрія Рибакова?

Він став відомим в медіа у зв'язку із пандемією Covid-19 як частий гість на етерах київських радіостанцій з даної проблематики.

Працював керівником управління клінічних досліджень ТОВ "Біофарма плазма", де впроваджував нові розробки.

Виступав з лекціями перед студентами.

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