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В бою за Украину погиб иммунолог Андрей Рыбаков. ФОТО

На фронте погиб киевский иммунолог Андрей Рыбаков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполнительный директор Всеукраинской ассоциации детской иммунологии Юрий Степановский.

"Тяжелая потеря... Андрей Фиш Рыбаков был хорошим человеком и очень много сделал для развития иммунологии в Украине... Светлая память Герою...", - написал он.

Что известно об Андрее Рыбакове?

Он стал известным в медиа в связи с пандемией Covid-19 как частый гость на эфирах киевских радиостанций по данной проблематике.

Работал руководителем управления клинических исследований ООО "Биофарма плазма", где внедрял новые разработки.

Выступал с лекциями перед студентами.

Смотрите также: Защищая Украину, на фронте погиб тайваньский доброволец Ву Чжунда, - СМИ. ФОТО

Загинув Андрій Рибаков
Загинув Андрій Рибаков
Загинув Андрій Рибаков

Автор: 

потери (4464) ВСУ (6732)


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Топ комментарии
+39
Врачи погибают,а податкивцы,таможенники и прокуроры все красиво сидят на брони в тылу.
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03.11.2024 09:24 Ответить
+32
Героям Слава.
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03.11.2024 09:01 Ответить
+26
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03.11.2024 09:29 Ответить
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Героям Слава.
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03.11.2024 09:01 Ответить
Упокій його душу ,Боже ,в мирі.Створи вічну пам'ять в серця живих .
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03.11.2024 09:03 Ответить
Врачи погибают,а податкивцы,таможенники и прокуроры все красиво сидят на брони в тылу.
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03.11.2024 09:24 Ответить
Да и полицейские не подготовлены для войны....
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03.11.2024 09:39 Ответить
ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА ШАНА ГЕРОЮ УКРАЇНИ!!!
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03.11.2024 09:25 Ответить
Содолю и Сцырському наверное дадут героя РФ и орден лично от Путена
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03.11.2024 09:29 Ответить
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03.11.2024 09:29 Ответить
Предъява очень серьезная. За такое нужно нах. снимать и гнать командиров. Одна загвоздка.
Под такой предъявой подписываться надо. Иначе мы будем протестовать потому что нам Бидло рассказал?
Если Бидло за базар не отвечает - это гнилой наброс.
Такие скриншоты только для срача появляются
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03.11.2024 13:35 Ответить
Таке і раніше було.

https://tsn.ua/********/neyrohirurga-mobilizuvali-yak-strilcya-i-vin-zaginuv-na-fronti-zmi-2614566.html
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03.11.2024 14:14 Ответить
Гинуть найкращі, Царство Небесне Герою...
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03.11.2024 09:52 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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03.11.2024 10:01 Ответить
Вічна Пам'ять Захиснику України.
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03.11.2024 10:04 Ответить
Хтось , як би випадково цілеспрямовано проводить програму негативного відбору української нації.
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03.11.2024 11:15 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.11.2024 11:22 Ответить
Вічна слава та память герою! Дуже шкода,що такий фахівець(який би міг зробити дуже багато корисного для дітей,країни...)загтнув,а та мразота прокурВорська,судівська,податківська,митна та інша жирує в тилу та дальше робить свої "чорні" справи...
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03.11.2024 12:47 Ответить
Так ,шкода колегу ,Захисника України ,це не ******** бакановські та прокурорські інваліди та менти дрисліві.А тепер тварі ,типу що за Мінусом слідкували вас дерьма різко інтелектуального повно ,ну типу дебілов секти 73 відсотка ,а нормальних імунологів по пальцяммодно порахувати.
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03.11.2024 13:28 Ответить
Герою Слава !!!🙏
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03.11.2024 18:11 Ответить
Вічна пам'ять.
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04.11.2024 17:47 Ответить
 
 