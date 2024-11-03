В бою за Украину погиб иммунолог Андрей Рыбаков. ФОТО

На фронте погиб киевский иммунолог Андрей Рыбаков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил исполнительный директор Всеукраинской ассоциации детской иммунологии Юрий Степановский.

"Тяжелая потеря... Андрей Фиш Рыбаков был хорошим человеком и очень много сделал для развития иммунологии в Украине... Светлая память Герою...", - написал он.

Что известно об Андрее Рыбакове?

Он стал известным в медиа в связи с пандемией Covid-19 как частый гость на эфирах киевских радиостанций по данной проблематике.

Работал руководителем управления клинических исследований ООО "Биофарма плазма", где внедрял новые разработки.

Выступал с лекциями перед студентами.

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