Росіяни вдарили по Білозерці й Бериславу: Поранено чоловіка. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 листопада, російські війська завдали ударів по Білозерці й Бериславу в Херсонській області, є постраждалий та руйнування.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстріл Білозерки
Так, об 11:00 російські війська атакували Білозерку. Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок "прильоту" в оселі потрощено дах, вибито шибки та двері.
Як зазначається, інформація щодо потерпілих не надходила.
Удар по Бериславу
Російські війська вдарили по Бериславу опівдні.
Через ворожий обстріл 63-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.
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Vasily Androshchook
показати весь коментар04.11.2024 14:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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