Росіяни вдарили по Білозерці й Бериславу: Поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 листопада, російські війська завдали ударів по Білозерці й Бериславу в Херсонській області, є постраждалий та руйнування.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл Білозерки

Так, об 11:00 російські війська атакували Білозерку. Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок "прильоту" в оселі потрощено дах, вибито шибки та двері.

Як зазначається, інформація щодо потерпілих не надходила.

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Удар по Бериславу

Російські війська вдарили по Бериславу опівдні.

Через ворожий обстріл 63-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

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