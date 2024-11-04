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Росіяни вдарили по Білозерці й Бериславу: Поранено чоловіка. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 листопада, російські війська завдали ударів по Білозерці й Бериславу в Херсонській області, є постраждалий та руйнування.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстріл Білозерки

Так, об 11:00 російські війська атакували Білозерку. Ворожий удар прийшовся по житловому будинку. Внаслідок "прильоту" в оселі потрощено дах, вибито шибки та двері.

Обстріл Білозерки 4 листопада

Як зазначається, інформація щодо потерпілих не надходила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини, 4 людини поранено

Обстріл Білозерки 4 листопада
Обстріл Білозерки 4 листопада

Також дивіться: Наслідки ворожого артобстрілу Білозерки: Поранено двох медпрацівників, пошкоджено будинок, медзаклад та швидку. ФОТОрепортаж

Обстріл Білозерки 4 листопада

Удар по Бериславу

Російські війська вдарили по Бериславу опівдні.

Через ворожий обстріл 63-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Читайте: Чоловік підірвався на вибухівці на Херсонщині: у нього контузія та травматична ампутація ноги

Автор: 

обстріл (29540) Берислав (197) Херсонська область (5942)


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04.11.2024 14:04 Відповісти
 
 