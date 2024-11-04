Россияне ударили по Белозерке и Бериславу: Ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 4 ноября, российские войска нанесли удары по Белозерке и Бериславу в Херсонской области, есть пострадавший и разрушения.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрел Белозерки
Так, в 11:00 российские войска атаковали Белозерку. Вражеский удар пришелся по жилому дому. В результате "прилета" в доме разбита крыша, выбиты стекла и двери.
Как отмечается, информация о пострадавших не поступала.
Удар по Бериславу
Российские войска ударили по Бериславу в полдень.
Из-за вражеского обстрела 63-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги. Его доставили в больницу для оказания медпомощи.
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Vasily Androshchook
показать весь комментарий04.11.2024 14:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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