Россияне ударили по Белозерке и Бериславу: Ранен мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 4 ноября, российские войска нанесли удары по Белозерке и Бериславу в Херсонской области, есть пострадавший и разрушения.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрел Белозерки

Так, в 11:00 российские войска атаковали Белозерку. Вражеский удар пришелся по жилому дому. В результате "прилета" в доме разбита крыша, выбиты стекла и двери.

Как отмечается, информация о пострадавших не поступала.

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Удар по Бериславу

Российские войска ударили по Бериславу в полдень.

Из-за вражеского обстрела 63-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги. Его доставили в больницу для оказания медпомощи.

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