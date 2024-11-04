Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Херсонщины, 4 человека ранены
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Дудчаны, Белозерка, Чернобаевка, Томарино, Шляховое, Камышаны, Днепровское, Берислав, Заречное, Львов и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Российские военные попали в образовательное и медицинское учреждения, остановку общественного транспорта; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 3 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод и частные автомобили", - говорится в полпредстве.
Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонской области уничтожили 1 "Shahed-131/136".
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Дудчаны, Белозерка, Чернобаевка, Томарино, Шляховое, Камышаны, Днепровское, Берислав, Заречное, Львов и город Херсон.
российские военные попали в образовательное и медицинское учреждения, остановку общественного транспорта; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 3 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.
Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 1 "Shahed-131/136".
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