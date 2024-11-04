Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини, 4 людини поранено
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дудчани, Білозерка, Чорнобаївка, Томарине, Шляхове, Комишани, Дніпровське, Берислав, Зарічне, Львове та місто Херсон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, зупинку громадського транспорту; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 3 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі", - йдеться в повдіолменні.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили 1 "Shahed-131/136".
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дудчани, Білозерка, Чорнобаївка, Томарине, Шляхове, Комишани, Дніпровське, Берислав, Зарічне, Львове та місто Херсон.
російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, зупинку громадського транспорту; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 3 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі.
Через російську агресію 4 людини дістали поранення.
Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 1 "Shahed-131/136".
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