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Наслідки ворожого артобстрілу Білозерки: Поранено двох медпрацівників, пошкоджено будинок, медзаклад та швидку. ФОТОрепортаж

Унаслідок сьогоднішнього артобстрілу Білозерки на Херсонщині є поранення та руйнування.

Як передає Цензор.НЕТ, наслідки російської атаки показали в Херсонській ОВА.

"Сьогодні близько 11-ї години дня окупанти обстріляли населений пункт. У результаті прямого влучання в житловий будинок був зруйнований дах, вибито шибки та двері", - йдеться в повідомлення.

Наслідки артобстрілу Білозерки 3 листопада
Наслідки артобстрілу Білозерки 3 листопада

Також дивіться: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: ворог бив по житлових кварталах, загинула жінка, ще 13 людей поранено, з них 3 дітей. ФОТОрепортаж

Крім того, через обстріл пошкоджено покрівлю та вікна медичного закладу, а також автомобіль швидкої допомоги, поранень зазнали двоє медичних працівників.

Наслідки артобстрілу Білозерки 3 листопада
Наслідки артобстрілу Білозерки 3 листопада

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 листопада 2024 року, близько 11.00 війська РФ атакували Білозерку Херсонської області. Під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги, унаслідок чого постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці.

Автор: 

обстріл (29517) Херсонська область (5937)


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