Последствия вражеского артобстрела Белозерки: Ранены два медработника, повреждены дом, медучреждение и "скорая". ФОТОрепортаж

В результате сегодняшнего артобстрела Белозерки на Херсонщине есть ранения и разрушения.

Как передает Цензор.НЕТ, последствия российской атаки показали в Херсонской ОВА.

"Сегодня около 11 часов дня оккупанты обстреляли населенный пункт. В результате прямого попадания в жилой дом была разрушена крыша, выбиты стекла и двери", - говорится в сообщении.





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Кроме того, из-за обстрела повреждены кровля и окна медицинского учреждения, а также автомобиль скорой помощи, ранения получили двое медицинских работников.





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Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 ноября 2024 года, около 11.00 войска РФ атаковали Белозерку Херсонской области.Под вражеский удар попала бригада скорой помощи, в результате чего пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице.